不菸不酒竟罹患口腔癌？ 6步驟自我檢測 

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82歲的吳老先生，過世前反覆牙齦出血，但卻以為是服用抗凝血劑或牙周病等原因所致，直到吞嚥困難就醫才發現已是舌癌末期而離世，吳老先生的子女無法釋懷為何沒有菸、酒、檳習慣，平日注重口腔衛生的父親竟然是因為舌癌過世？

嚼食檳榔、吸菸、喝酒者為典型的口腔癌高風險族群，然而卻潛藏一群無菸、無檳、無酒仍得到口腔癌的非典型族群，造成每年上百人莫名罹癌。台灣癌症 希望基金會與中華民國 口腔顎面外科學會、高雄市牙醫師公會等醫界團體，共同呼籲民眾切莫忽略「非典型的口腔癌」對健康的威脅。

非典型口腔癌常見的4大風險情境包括： 1.口腔衛生不良 2.人類乳突病毒（HPV）感染 3.反覆口腔潰瘍 4.經常食用過燙食物

▲非典型口腔癌常見四大風險情境，包括：口腔衛生不良、人類乳突病毒（HPV）感染、反覆口腔潰瘍、以及經常食用過燙食物。(圖片提供:癌症希望基金會)

因此，呼籲民眾多注意口腔健康，即使平日並無菸、酒、檳習慣，但若暴露在4大風險情境中，或口腔出現長期紅白斑、潰瘍、不明原因無痛腫塊，仍應儘速至牙科檢查，簡單幾步驟便可大幅降低罹癌風險。

以台灣為例，相較於長期使用菸、酒、檳榔而引起的典型口腔癌病人以男性為主（男女比25：1），非典型口腔癌男女比則已趨近1：1，意即女性亦暴露在風險中。此外，從第四期的相對存活率來看，無菸酒檳的非典型口腔癌為41.05%，低於高菸高檳高酒典型口腔癌的45.72%，不可輕忽。

預防非典型口腔癌 4不疑遲

台灣癌症希望基金會副董事長，同時也是高雄長庚醫院耳鼻喉頭頸外科部教授級主治醫師羅盛典指出，若民眾具有以下非典型口腔癌4大風險情境：口腔衛生不良、人類乳突病毒（HPV）感染、反覆口腔潰瘍（例如因假牙刺激或刮破口腔黏膜），以及經常食用過燙食物，應定期進行口腔檢查，及早發現及早治療。民眾日常也可以按照自我檢測 表6步驟來進行自我檢測。

中華民國口腔顎面外科學會理事長林冠州醫師以及高雄市牙醫師公會副理事長李明志醫師共同呼籲，非典型口腔癌的四大高風險族群應主動就醫篩檢，而牙醫師執行臨床業務時，也應主動詢問病人是否有風險行為，並建議定期到牙科診所做口腔黏膜檢查，培養大眾對口腔癌警覺心及定期留意口腔之習慣。

「4不」策略預防典型及非典型口腔癌： 第1不：不要菸酒檳 第2不：不要暴露四大高風險情境 第3不：不漏自我檢測六步驟 第4不：不忘定期口腔黏膜檢查。

▲口腔癌自我檢測6步驟。(圖片提供:癌症希望基金會)

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