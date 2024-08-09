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口角炎、唇疱疹難分辨 專家：免疫力下降皆可能發作

NOW健康 陳曉彤／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

嘴角紅腫、乾裂、刺痛，這是唇疱疹，還是口角炎？皮膚科醫師表示，兩者成因和治療方法均不同，服用高濃度維他命B群，有助於緩解口角炎症狀，但對唇皰疹則是毫無幫助，必須塗抹抗病毒藥膏，服用藥物，才能改善症狀，加速痊癒。

嘴唇太乾別舔 小心口角炎上身

台灣食藥署表示，口角炎是老一輩俗稱的「臭嘴角」，被視為「火氣大」表現，通常兩側嘴角發紅、發癢、裂痕等，吃東西、講話都會覺得疼痛。至於成因眾多，可能是嘴唇摩擦，過度舔拭，導致傷口的細菌或黴菌感染，但也可能缺乏維他命B群，導致黏膜及皮膚發炎。

臨床顯示，嘴唇摩擦是導致口角炎的主因，皮膚科醫師趙昭明提醒，如果覺得嘴唇乾燥，不自覺以舌頭舔嘴唇，建議塗抹凡士林或護唇膏，以減少唇角磨擦，降低口角炎機率。

口角炎會根據成因不同，治療方式也不同，若是缺乏維生素B群、鐵、葉酸引起營養不良性口角炎，必須補充營養素，或是塗抹護唇膏，保護嘴角皮膚，避免過度摩擦。若因細菌、病毒或黴菌感染引發的口角炎，需在醫師評估後，開立抗微生物藥膏、抗微生物藥品等處方箋，以幫助傷口癒合。

唇疱疹會傳染 罹病期間應避免共用餐具

唇疱疹一般為感染「單純疱疹病毒」（Herpes Simplex Virus, HSV），首次感染時不一定出現症狀，但病毒潛伏在神經節裡，不易發現，一旦免疫力低落實，就可能發作。

唇疱疹易發作於免疫力下降時，病程約7至15天，可分為刺痛期、水泡期、潰瘍期及結痂期等4階段。初期嘴唇邊緣小部分發紅腫脹，形成群聚水泡，水泡破掉後進入潰瘍期，潰瘍傷口，形成結痂，待結痂掉落後慢慢癒合。

在治療上，趙昭明表示，主要以抗病毒外用藥膏（Acyclovir）、口服抗病毒口服藥（Acyclovir、 Famciclovir、 Valciclovir）藥物為主，在早期發作時，使用口服抗病毒藥物，可縮短病程。塗抹外用藥膏，則可減緩皰疹嚴重程度，病程通常5至10天，嚴重時可能拖到2周。

由於皰疹病毒會透過接觸傳染，親吻，以及共用餐具、毛巾，都可能傳給家人或伴侶間，此外，患者不要用手指摳水泡，除了避免色素沉澱，水泡裡的液體充滿病毒原，很容易傳給其他人。

台灣食藥署表示，無論是唇疱疹，或是口角炎，都與免疫力有關，唇疱疹痊癒後，病毒仍會潛藏在神經節內，並在免疫力下降時活化。建議平日養成良好的生活習慣、勤洗手、均衡飲食、充足睡眠、適度運動，才能維持良好的免疫功能，避免罹患唇疱疹、口角炎。

【本文授權轉載自NOW健康

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