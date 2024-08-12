鈣化性肌腱炎 上班族肩痛高燒

肩膀痠痛、肌腱發炎、手臂無法高舉，可能罹患「鈣化性肌腱炎」；示意圖。（圖／123RF）

肩膀疼痛是拉傷嗎？脖子前傾、駝背、蹺腳等長期姿勢不良，容易導致肩關節 的結構變化而引發疼痛。不過，一名50歲的上班族因肩膀痠痛就診，竟檢查出少為人知的「鈣化性肌腱炎」。

台北市立聯合醫院陽明院區骨科 主治醫師章芳源表示，這名患者肩膀不適長達半年，打針吃藥、復健都未見改善，某天晚上肩膀劇痛難耐，手抬不起來，而且伴隨39℃高燒，抽血檢查後發現，患者的白血球及發炎指數都飆高，懷疑是化膿性關節炎，趕緊住院施打抗生素治療。轉至骨科門診治療才發現是鈣化性肌腱炎作怪。

40至50歲好發 女性居多

鈣化性肌腱炎是肌腱內鈣質晶體沉積所致，導致肌腱發炎和疼痛，嚴重者可能手舉不起來。章芳源指出，鈣化性肌腱炎好發於40至50歲族群，以女性居多，因症狀為單邊肩膀疼痛、病發時手臂無法高舉，常與五十肩搞混。

章芳源說，五十肩是關節囊發炎，因疼痛不敢使用而造成進一步的僵硬、沾黏萎縮。鈣化性肌腱炎則是患處出現腫脹和壓痛感，甚至影響日常生活和工作，嚴重時疼痛加劇，影響睡眠品質。

部分鈣化性肌腱炎患者可能出現發燒症狀，根據醫學研究，大約有5%至10%的鈣化性肌腱炎患者會發高燒，就診時易被評估為細菌感染的化膿性關節炎。

病情持續加重 考慮手術

目前對於鈣化性肌腱炎的治療，主要採保守治療，例如：休息、復健、服用消炎止痛藥、多做伸展運動等，可有效舒緩症狀。不過，若是病情持續加重導致肩膀無力，可考慮手術治療，去除肌腱內的鈣化物，幫助恢復肩膀功能。