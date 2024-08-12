管控飲食作息 刺激大腦延緩失智 

失智照護是一條漫漫長路，應積極從預防端做起，以「延緩失能」為重點；示意圖。（圖／123RF）

隨著人口高齡化趨勢，失智症發生率逐漸增加，台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，失智症將成為每個人的老年生活課題，應積極從預防端做起，包含規律作息、均衡飲食、刺激大腦功能等三種方式。

陳筠靜說，失智症發病後平均存活約8至10年，照護時間久，家屬要因應患者的病程改變而學習各種照護技巧，更重要的是「認識失智症」。

失智症是一種不可逆的大腦退化病變，會出現妄想、認錯、幻覺、憂鬱及其他精神行為，首要理解患者個性改變的原因。

失智照護是一條漫漫長路，陳筠靜認為，要以「延緩失能」為重點，失智了並不代表失去學習能力，更要幫助失智者找回更多生活自理的能力，才不會太快進入中重度失智階段。在診斷出失智症時，及早介入治療，包含日常生活規畫與執行、找到失智者的能力、控制飲食等。

藥物能控制失智症的病情，有助於改善認知、行為和情緒；非藥物治療可以訓練失智者的日常生活功能，減少精神行為症狀發生，被列為是首要治療的趨勢。陳筠靜建議，非藥物治療要有專業人員參與，例如：職能治療師、復健科醫師，協助吞嚥治療、運動訓練等，視患者情況給予不同對策。

照顧失智家人，不只要有耐心，更需要技巧，長時間的照護是沉重負擔，一定要善用各項社會福利 資源，才能減輕壓力也提升照顧品質。