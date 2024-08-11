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有家族史 19歲男腰痠腎結石作怪 硬式輸尿管鏡手術排除

王勇超
周姓男子左腎也有一顆結石。(圖／阮綜合醫院提供)
周姓男子左腎也有一顆結石。(圖／阮綜合醫院提供)

高雄19歲周姓男子因為腰痠背痛到骨科就醫，經腎臟超音波及電腦斷層檢查，赫然發現左側腎臟有1顆0.6公分的結石，右側輸尿管也有一顆0.55公分的結石。醫師診斷，周男的輸尿管結石造成右側輸尿管阻塞導致右腎積水，而引起腰痠背痛。周男接受「硬式輸尿管鏡取石手術」後，排除結石，腰痛的情況也全好了。

周姓男子因腰背痠痛去骨科診所就醫，在醫師建議下，前往高雄市阮綜合醫院泌尿科主任蔡秉儒醫師的門診求治。蔡秉儒問診後發現，周男家裡經營自助餐便當店，從小和哥哥一起幫忙父母做生意，用餐前後時間總是最忙碌的，忘記喝水，憋尿也是常有的事。周父（50歲）已經有三次尿路結石就醫史，周男的胞兄也曾在當兵期間因尿道結石就醫。

蔡秉儒指出，臨床上，尿路結石的患者年齡通常是30到50歲，發生在20歲以下的極少數。父母親曾患有結石者，其子女罹患尿路結石的機率很高。尤其夏季結石發作的患者人數是冬季的三到五倍，研判周男這次的結石，應該是夏季流汗多，水喝得少又常憋尿，進而誘發尿路結石的遺傳體質所造成。

蔡秉儒說，通常腎結石不會造成泌尿道的阻塞，不會有症狀。但是如果腎結石不幸掉下來，掉落到輸尿管造成阻塞時，就會造成腰痛的情形。

蔡秉儒表示，輸尿管結石阻塞的三大症狀就是腰痛、血尿、發燒，甚至還會有惡心、嘔吐的情形。小於0.5公分的結石在大量飲水、運動下有約70%機率可以自行排出體外。但排出的速度及時間卻不可預期，運氣好的幾天內排出，運氣不好的幾周後還是排不出來。也可依照醫師指示，服用利尿劑、解痙攣藥物或治療攝護腺肥大的藥物，促進石頭排出，增加成功的機會。

蔡秉儒說，大於0.5公分的結石常常會卡住輸尿管，除了頻尿、尿急，更有腰痛或背痛，帶狀腹痛或放射性會陰部恥骨疼痛。若伴隨發燒、發冷、惡心、嘔吐的症狀，有可能是腎功能受損、尿毒症或敗血性休克，不及時治療會有生命危險。

蔡秉儒表示，一般民眾或是拿掉結石後的患者，最重要的還是要多喝水，不要常喝飲料，更不要吃太鹹、含鈉量高的食物，避免補充過量的鈣或維生素Ｃ、維生素D，並盡量少食用過多草痠的食物，例如巧克力、堅果、濃茶、啤酒，以免形成結石或再復發結石。

周姓男子右側輸尿管一顆結石。(圖／阮綜合醫院提供)
周姓男子右側輸尿管一顆結石。(圖／阮綜合醫院提供)

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