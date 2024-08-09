海福刀精準殺死癌細胞 不傷攝護腺神經 陽痿及尿失禁機率少

泌尿外科醫師林佳達用新一代海福刀高強度聚焦超音波無創標靶，治療早期攝護腺癌。（圖／台中榮總嘉義分院提供）

60歲王姓男子夜裡常起床小便，總要等一陣子才解得出來，懷疑攝護腺肥大，到台灣台中榮總嘉義分院泌尿外科就診，抽血檢查發現PSA（攝護腺特異抗原）異常增高，以核磁共振切片檢查診斷為攝護腺癌第2期。王男決定接受新一代海福刀高強度聚焦超音波無創標靶治療，以高溫對攝護腺病灶準焦加溫，殺死腫瘤 細胞，術後情形良好，對泌尿系統及性功能未受影響，王男生活品質明顯改善。

泌尿外科主治醫師林佳達說，攝護腺癌又稱前列腺癌，是年長男性健康殺手，第1、2期早期攝護腺癌，由於腫瘤侷限攝護腺內未擴散，治療方式可選擇放射治療、冷凍治療、達文西切除手術或海福刀無創標靶手術治療。

林佳達指出，越來越多病患希望提高手術安全性、縮短住院時間，降低治療副作用，治療方式中，海福刀手術可精確定位病灶，以高強度聚焦超音波殺死癌細胞 ，保留攝護腺正常組織，相比傳統切除、冷凍治療或達文西手術，對攝護腺周邊性神經、泌尿器官影響相對較低，術後陽痿及尿失禁比例少，且術後次日即可返家，能快速恢復正常生活，讓早期攝護腺癌患者有更多元治療選擇。

林佳達表示，攝護腺癌好發於60至80歲男性，「家族遺傳」、「習慣高油脂飲食」、「沒有規律性生活」中高年男性是罹患攝護腺癌高危險族群，建議有家族病史或45至50歲男性，每隔1至2年到泌尿外科進行攝護腺癌篩檢，觀測PSA指數是否異常，以便早期發現，早期治療。

他呼籲男性維持規律性生活，對預防攝護腺癌有幫助，避免高油脂、醃漬 或油炸食品，多攝取含茄紅素，硒、維他命E的食物及黃豆製品，養成規律運動習慣，保養攝護腺。