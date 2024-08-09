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黑點怎變大？分辨黑色素瘤 牢記ABCDE

健康醫療網
專家提醒民眾，可以自行在家檢查是否有罹患黑色素瘤的可能；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒民眾，可以自行在家檢查是否有罹患黑色素瘤的可能；示意圖。（圖／123RF）

黑色素瘤是一種皮膚癌，常出現在手腳掌及趾甲上，有些生長在腳掌的黑色素瘤看起來像是瘀青，很容易被忽略而延誤就醫。

以台灣為例，每年大約有300位病患被診斷為黑色素瘤，並有接近200位病患死於黑色素瘤。台中榮總腫瘤醫學中心楊陽生醫師表示，若不及時發現治療，就會有較高的死亡風險。早期發現並及時治療，就有治癒的可能。

手掌、腳底 有異常的痣？

台大醫院皮膚部廖怡華醫師提醒，平時可以多多自我檢查全身皮膚，是否有不正常的痣，尤其是手掌及腳底板。有些自己難以看到的部位，如腳底板、背部、耳背、臀部和頭皮，可以使用鏡子輔助檢查，或是請家人幫忙查看。

如何分辨黑色素瘤和良性痣？

廖怡華用「ABCDE口訣」教大家如何區分良性痣和黑色素瘤：

A. 代表Asymmetry，也就是對稱性:若是痣有上下左右不對稱的情況，要考慮是否有惡性病變。

B. 代表Border，也就是邊緣:若痣的邊緣不規則或有凸出不圓滑，甚至呈鋸齒樣改變的斑點，可能為惡性黑色素瘤。

C. 代表Color，也就是顏色:顏色深淺不一、斑駁不均勻的痣可能為惡性。

D. 代表Diameter，也就是大小:越大的痣發生惡性變化的機會越大。若直徑大於0.6公分，建議要請皮膚科醫師檢查。

E. 代表Evolving，也就是變化:若痣看起來一直變化，像是快速隆起、長大、顏色變化，甚至出血，就需要特別留心。

預防黑色素瘤 注重防曬

避免過度曝曬在大太陽下，也可預防黑色素瘤；示意圖。（圖／123RF）
避免過度曝曬在大太陽下，也可預防黑色素瘤；示意圖。（圖／123RF）

目前正是炎熱的夏天、全家大小一同出遊的季節，醫師也提醒一般民眾別忘了注意防曬以及維持良好生活習慣，以降低黑色素瘤發生的機會。可以遵循以下守則：

1. 避免過度曝曬：避免在陽光強烈的時段(10:00-14:00)外出。長時間暴露於陽光下可能增加罹患黑色素瘤及其他皮膚癌的風險。

2. 注重防曬：外出應注重防曬，如撐傘、戴遮陽帽、太陽眼鏡、穿著防曬衣物及擦防曬產品等等。防曬產品應優先選擇廣效性及SPF至少30以上的產品。

3. 健康生活方式：保持健康的生活習慣，包括均衡飲食、適度運動、充足睡眠和減少壓力等，有助於維持免疫力及皮膚健康。

最後，廖怡華以及楊陽生醫師也共同呼籲，若皮膚出現「ABCDE」的狀況，應儘快就醫，讓皮膚科醫師幫您檢查。只要早期發現黑色素瘤，搭配治療，都可以增加治癒的機會。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/）

充足睡眠和減少壓力的日常生活節奏，也可預防黑色素瘤；示意圖。（圖／123RF）
充足睡眠和減少壓力的日常生活節奏，也可預防黑色素瘤；示意圖。（圖／123RF）

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