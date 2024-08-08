肝癌治療看肝功能、腫瘤大小

醫師提醒，癌細胞位置可能會影響治療的選項與預後，癌細胞若侵犯血管，易隨血流擴散，肝功能好也難治癒；示意圖。（圖／123RF）

在肝癌治療中，患者的肝功能狀態、腫瘤 位置、大小等，都會影響治療選擇與預後。醫師指出，一旦腫瘤的位置入侵血管，就容易隨著血流擴散，處理上也會更棘手。

肝臟「有沒有本錢切」 很重要

台灣高雄義大醫院代理研究副院長許耀峻醫師表示，在肝癌的治療中，肝功能相當重要，不只需要分析腫瘤本身的因素，還要檢視病人的健康狀況等，而這和肝癌大部分是來自於慢性肝病、肝硬化有關。「很多病人得肝癌的時候，肝功能已經不好了。」這會直接影響到治療的可能性和選項。例如患者能否手術，不是單看腫瘤數量和大小決定，肝臟功能好不好、肝臟「有沒有本錢切」也很重要。

通常癌症 分期是用TNM分期，也就是依照腫瘤的大小和範圍等，區分第一期至第四期。不過肝癌比較特別，許耀峻說，臨床上通常以巴塞隆納臨床肝癌分期（BCLC）的0、A、B、C、D等期別區分。

肝臟病變進程 (圖/123RF)

早期患者腫瘤小難發現，需仰賴定期追蹤。許耀峻說，第0級是最早的期別，患者肝功能還很好、健康狀態也好，癌細胞 只有1顆且小於2公分，因為小所以很難發現，通常需要仰賴定期追蹤。因為發現得早，可使用切除、燒灼、甚至酒精注射等。

早期患者腫瘤小難發現，多需仰賴定期追蹤。示意圖。（圖／123RF）

針對0期或A期等相對早期的患者，治療目標是治癒，也就是把所有的癌細胞都除掉。許耀峻指出，換肝在學理上是最好的選項，但肝臟來源是一個問題，實務上不太容易；第二是透過手術，切除癌細胞和周圍肝臟組織；第三個是局部燒灼治療，包括射頻消融、微波、冷凍等，癌細胞非常小，也可以打純酒精，這一類統稱「局部消融」（focal ablation），原理都是以針具刺入肝臟，進到腫瘤或其周圍，讓癌細胞壞死，因為不用切除肝臟，是肝機能比較差的患者，在手術以外的選擇。

位置深 恐需切除一大塊肝

這些治療選項也與病人肝功能好壞、腫瘤大小、位置、分布等密切相關。許耀峻說，如果腫瘤太大，燒灼可能無法完全燒乾淨；或者是腫瘤不只一顆，且分布在肝臟左葉和右葉，就不太可能用切除的方式，因為不可能同時切除左右葉。

癌細胞的位置也可能影響治療的選項與預後，許耀峻說，如果在很表面，可以用腹腔鏡手術把局部一小塊肝臟切下來，對肝臟的破壞不大；如果在很深的地方，要切除就「茲事體大」，除了切除較困難，也可能需要切掉較大一塊肝臟；又或者位置很靠近橫隔膜、心臟或腸子等內臟器官，即使能使用電燒，風險也相對較大。

癌細胞若侵犯血管 難治癒

有些期別較晚的患者，雖然肝功能不錯，但腫瘤數量多，體積大或呈現瀰漫分布狀態，甚至已經「吃到血管」。一旦腫瘤侵蝕到肝門靜脈等血管，癌細胞可謂已擴散，就算肝功能很好，多半也難治癒。

許耀峻強調，肝癌細胞容易侵犯肝門靜脈，一旦腫瘤的位置吃到血管或造成門靜脈栓塞，就容易隨著血流擴散；若腫瘤位置界線不明確，呈現瀰漫性浸潤，治療時也容易燒不乾淨或切不完全，很難治癒。

癌末患者 可選擇免疫治療

中後期的肝癌，可以選擇的一個治療方式是肝動脈栓塞，許耀峻說，治療上會把供應肝癌血流的動脈使用藥劑堵塞，讓癌細胞因缺血缺氧以及化學毒殺而壞死；如果更後期一點、癌細胞已經吃到血管或遠處轉移，不適合栓塞，則可使用標靶治療或免疫療法，尤其是免疫檢查點抑制劑合併藥物，透過活化免疫系統攻擊癌細胞，近年蓬勃發展，已是晚期肝癌的首選治療。