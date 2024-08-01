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研究：減少抽菸等14種危險因子 近半失智症或可預防

中央社巴黎31日綜合外電報導
「刺胳針」最新研究顯示，透過減少抽菸或接觸空氣污染等危險因子，可預防或延後近半數的失智症病例。(Pexels)
「刺胳針」最新研究顯示，透過減少抽菸或接觸空氣污染等危險因子，可預防或延後近半數的失智症病例。(Pexels)

7月31日發布的最新研究顯示，透過減少抽菸或接觸空氣污染等危險因子，可預防或延後近半數的失智症病例。外部專家則警告，應謹慎看待這份研究結果。

法新社報導，失智症是由一系列疾病引起，其中最常見的是阿茲海默症。失智症會讓患者逐漸失去記憶、認知能力、語言表達和獨立性，目前全球有超過5500萬人飽受這種疾病之苦。

根據醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）所刊登、針對現有證據進行的大規模綜述研究，失智症預防工作具有「巨大潛力」。

2020年也有一份研究強調預防的重要性。當時國際研究團隊估計，40%失智症病例與12種風險因子有關，包括教育程度較低、聽力問題、高血壓、吸菸、肥胖、憂鬱、缺乏運動、糖尿病、過度飲酒、創傷性腦損傷、空氣污染和社會孤立。

最新研究再加入2個風險因子：視力喪失和高膽固醇。

研究指出：「理論上，透過消除這14種風險因子，近半的失智症都可以預防。」

儘管失智症相關研究已進行數十年，投入資金高達數十億美元，目前仍未研發出有效療法或藥物。

去年年初以來，美國核准了2種阿茲海默症藥物，包括百健（Biogen）藥廠的Lecanemab和禮來（Eli Lilly）的Donanemab，但這些藥物不僅療效有限、有嚴重副作用，而且通常非常昂貴。

相關領域專家樂見「刺胳針」的這份報告，他們大多同意預防的重要性。但部分專家指出，應更客觀地看待近半數失智症可預防的想法。

最新研究的作者坦言，目前無法證明這些風險因子會直接導致失智症。舉例來說，究竟是失智症導致憂鬱症，或是憂鬱造成失智？

此外，不同的風險因子也難以相互切割。有些風險因子可能具有內在關聯性，比如抑鬱和孤立，或吸煙和高血壓；還有許多風險源自外在社會，長期來看幾乎不可能完全根除。

刺胳針 高血壓 阿茲海默症

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