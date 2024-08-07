醫藥百科／肝癌多因B、C肝定檢阻肝臟纖維化

肝臟內部沒有神經分布，肝癌若出現症狀時往往已經是晚期。(圖／123RF)

肝臟被稱為沉默的器官，台灣義大醫院代理研究副院長許耀峻醫師指出，由於肝臟內部沒有神經分布，肝癌若出現症狀時往往已經是晚期。因此，肝癌高風險族群不能依賴症狀，必須透過定期篩檢和追蹤檢查，才有機會及早發現肝癌。

C肝即使治癒 仍須定期追蹤

許耀峻說，後期肝癌可能出現腹水、黃疸（眼白變黃、茶色尿），或疼痛（因腫瘤 大到壓迫肝臟表面或刺激到腹膜上的神經）；有些人也會出現非特異性症狀，如倦怠、虛弱、胃口不好、體重減輕等。

而C肝的抗病毒治療安全有效，口服療程只需要8至12周、治療成功率幾乎100%，只要有病毒就應該清除。但許耀峻提醒，即使患者經過治療已清除病毒，但由於長期發炎容易累積傷害，肝臟若已發生纖維化或肝硬化，C型肝炎患者在感染痊癒後仍需定期追蹤。

脂肪肝、過量飲酒、自體免疫肝炎或膽管炎等，也可能造成肝臟纖維化或肝硬化。許耀峻表示，不管任何原因，肝臟慢性發炎時間久便容易結疤，傷疤累積，就是肝臟纖維化，最終可能導致癌 變，一旦發現慢性肝炎就要定期追蹤。

照超音波 第一線篩選工具

許耀峻說，肝硬化病人建議3個月追蹤一次，抽血檢驗胎兒蛋白或其他癌症 標記（例如PIVKA-II），以及超音波、電腦斷層、或核磁共振等影像學檢查，其中以超音波最方便，是第一線篩檢工具。

許耀峻表示，如果沒有肝硬化等重度情況，一般建議是每半年追蹤，不過每個人病況不同，還是建議和醫師討論，制定個別化的篩檢計畫。

至於B型肝炎，一直是最主要的肝癌危險因子，許耀峻提到，B型肝炎的治療比較複雜，目前尚無法使用藥物清除感染，但現有藥物可抑制病毒複製，緩解病毒血症，並且改善發炎與纖維化情形。

因此若病毒量高、肝臟慢性發炎，或肝臟已顯著纖維化的患者，應該要用藥物控制病情、避免惡化。此外，一親等如果有肝癌病史，肝癌風險會比沒有家族病史者多出2至4倍，他提醒這類民眾更需留意，特別是40歲過後，一定要定期追蹤。

菸酒、熬夜 肝癌潛在威脅

飲食習慣方面，許耀峻指出，抽菸、酗酒等不良生活習慣應戒除。此外，慢性病毒性肝炎是肝癌的重要病因，不論是B、C、D型肝炎病毒都是透過血液和體液傳染，例如共用針頭、牙刷、刮鬍刀、不安全性行為等途徑，所以必須避免上述行為。

熬夜可能影響身體機能，例如容易出現新陳代謝問題，後續對於脂肪肝的發生，以及免疫系統等，也都會產生不良影響。許耀峻特別強調，病人睡眠要充足，否則新陳代謝效率不佳、免疫系統不好，對脂肪肝的患者而言，狀況可能會加劇；對病毒性肝炎的患者來說，則可能不利於身體免疫系統對抗病毒。

脂肪肝的盛行率很高，過重或肥胖是最主要的原因，許耀峻表示，不是每一個脂肪肝都會演變為肝硬化或長出肝癌，但肝臟若因此慢性發炎，肝硬化或肝癌的風險便顯著增加。此外，有些人看起來不胖卻有脂肪肝，和基因（例如PNPLA3）多型性有關；糖尿病等新陳代謝疾病也會影響。

脂肪肝兩大指標 BMI和腰圍

脂肪肝的形成，一般來說還是與體重密切相關。許耀峻說，自己是否過重，可以透過幾個指標觀察，身體質量指數（BMI）是其中之一，但BMI和每個人的骨架、身體組成等有關，未必完全準確=.

另外，還可以檢視自己的腰圍，腰圍和中心型肥胖相關，如果女生超過80公分、男生超過90公分，就要特別注意。

內臟脂肪含量也是一個指標，不過需要透過特殊儀器，例如雙能X光吸收測定、磁振造影（MRI）等。對於一般民眾，還是建議觀察自己的BMI和腰圍數字，避免過重或肥胖。

檢查追蹤方式

●一旦發現B肝、C肝、肝硬化隨即進入追蹤程序。

●B肝、C肝患者應每6個月定期檢查一次。

●肝硬化建議3個月追蹤一次。

●每個人病況不同，建議和醫師討論，制定個別化的篩檢計畫。

脂肪肝如何改善

我有脂肪肝 有辦法改善嗎？

許耀峻指出，脂肪肝是可逆的，研究數據顯示，減低10%的體重，就能顯著改善脂肪肝，甚至「從有到無」。建議飲食要避免手搖飲、糕點等果糖攝取，精緻澱粉的攝取量也要留意；運動相當重要，建議至少每周3次、1次至少30分鐘，重點是要養成規律習慣。

肝癌高危險群

●B型、C型肝炎帶原者

最主要的肝癌危險因子。

●慢性肝炎病人

自體免疫疾病、服用來路不明中草藥等或酗酒，可能引起慢性肝炎。

●肝硬化病人

無論任何原因產生的肝硬化，都有癌化的風險。

●有肝癌家族病史

若家族中有人罹患肝癌，其他成員罹患的可能性也大幅提高。