外傷？退化？過度使用？找出「膝蓋痛」原因 對症下藥

膝蓋關節退化是不可逆的事，運動過度也是引起疼痛的關鍵；示意圖。（圖／123RF）

「膝蓋痛」是常見的健康問題，小則輕微疼痛，嚴重者可能影響到日常活動，「Social Lab社群實驗室」觀察近一年台網友針對「膝蓋痛原因」相關話題的討論，可以發現「膝蓋及周邊組織受傷」最受到網友熱議。若膝蓋骨、周邊韌帶、肌腱、半月板等組織受損，便容易引發膝蓋不適。

有網友表示，「近半年來，膝蓋內側和小腿內側斷斷續續疼痛」，無論西醫還是中醫都遲遲檢查不出原因，引起留言區熱論。根據網友描述，不少人指出應是受到外傷所致，若尋求地方診所幫助無果，建議可以「去大醫院做核磁共振，確認病因再來跟醫師討論」，也有網友分享自己核磁共振檢查出「膝蓋內側半月板受損」，雖然需要進行手術才能治本，但也呼籲健康不能等，及時從根本解決病徵更重要。

「膝關節 退化」也是備受網友關注的原因。許多人上了年紀後，難免面臨因特定部位退化而引發疼痛。當膝蓋軟骨磨損、退化時，骨骼之間容易相互摩擦，進而產生疼痛、僵硬或腫脹等症狀。

有網友發文說「（媽媽）關節退化加上磨損，走路有時會覺得痛」，無助發問，除了止痛藥就沒有其他幫助？對此不少人都指出「老人退化問題是不可逆的自然衰老」，無法以藥物醫治，「除非開刀更換不然就是短暫治標做心安」，也有網友呼籲「不運動只會更痛而已」，提出可以趁症狀還不嚴重時做適當運動或去看復健科，透過強健肌力來緩解症狀。

運動過度也是常見「膝蓋痛」因素，當運動過量使身體超出負荷時，便可能因膝關節過度摩擦造成疼痛與不適。許多人表示自己曾因跑步導致膝蓋受傷，後因此數個月都不敢再跑步。網友建議，可以在與醫師諮詢後，保持適量的運動習慣，並試著「降低強度休養一陣子」，再逐漸提升運動強度，指出循序漸進的訓練、正確的姿勢與適當的裝備，也是降低運動傷害的關鍵。

（本文由「NOW健康」提供）