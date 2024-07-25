張學友鼻竇殘留病毒消巡演 醫曝4大高風險族群

張學友先前因感染呼吸道融合病毒（RSV）宣布取消在台巡演，又因身體不適臨時取消「60+」巡演。(本報資料照片)

歌神張學友再次因為生病宣布臨時取消「60+」巡演，他寫下500字的親筆信與歌迷致歉，其中提及他的7個鼻竇中，有3個鼻竇還有之前生病遺留的病毒，導致鼻竇輕微感染，連帶引起聲帶紅腫不適，醫師強烈建議他應該要讓聲帶休息，按時服藥不多說話。開業耳鼻喉科醫師陳榮哲表示，年紀大、曾開過刀、免疫力 不佳或有過敏氣喘病史者，曾感染新冠流感 或呼吸道融合病毒（RSV），鼻竇病毒清除速度都會比較慢，且再次復發機率高，至少要安穩治療1到2周，才有機會痊癒。

張學友又宣布取消巡演，他於親筆信中寫到，他從杭州第二周回來，下飛機馬上去看了耳鼻喉專科，也請了家庭醫生替他做了全身檢查，結果是七個鼻竇中，有三個可能因為之前的病毒未清引致輕微發炎，也因鼻液倒流引致聲帶感染而紅腫影響發聲。其他一切正常，維他命D少了些，膽固醇高了些，微不足道的一些。這幾天，依照醫生的指示按時服藥，不多說話，讓聲帶休息，再覆診檢查,醫生們都說好得八八九九。是否繼續演出可以自行決定。

陳榮哲表示，人體的鼻竇纖毛會產生鼻液，幫忙人體排出灰塵、病毒或細菌，鼻竇就像是機場的行李輸送帶，而鼻液或鼻腔共生菌就像是行李，當鼻竇功能不佳，輸送帶的功能就會變差，行李的運送也會連帶卡關。通常患有過敏、氣喘、鼻竇開過刀、先天免疫功能不全者、年紀大的長輩，鼻竇功能通常都比較不好，生病後痊癒速度也比較慢。

如何辨別自己鼻竇病毒是否已經清除，未造成感染？陳榮哲說，可觀察鼻涕顏色、說話聲音、眼匡以及前額狀況。如果鼻涕處於黃綠色顯示仍在感染期，說話有鼻音則表示鼻竇仍然腫脹，鼻腔共鳴與過去不同，鼻竇的位置是在眼匡後方，鼻竇紅腫會讓眼匡周圍以及前額感到不適，可透過這幾處症狀釐清病程。

治療鼻竇感染，一定要服用藥物，單靠自己的免疫力，效果有限，且病程會拉得非常長，通常會投以抗生素、止鼻水、止痛藥等，並搭配含有低劑量類固醇的鼻噴劑改善症狀，治療時間約1到2周。

陳榮哲說，不少民眾會在感冒生病期間，請醫師打緩解症狀的針劑，他說，這類針劑的成分，不是類固醇就是止痛藥，沒辦法一劑就完全清除鼻竇的病菌，仍得靠自身的鼻液慢慢將病菌排除，而藥物則是幫助病菌複製速度變慢，達到幫助患者逐步康復的效果。