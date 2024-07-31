糖尿病用藥瘦瘦筆可控制血糖 也可抑制食欲

控制血糖、減重的「瘦瘦針」正夯。（本報資料照片）

「減重 瘦身」一向是熱門話題，許多人為了好看的體態，進行各種飲食控制，但努力老半天，卻達不到滿意效果。近年來，打針就能瘦的「瘦瘦筆」暴紅，造成全球瘋搶熱潮，原本是控糖的糖尿病用藥，變成了大受歡迎的減重神器。

糖尿病用藥 被拿來減重

「瘦瘦筆」真的有那麼神嗎？台灣肥胖醫學會秘書長、台大醫院家庭醫學部主治醫師盧佳文表示，瘦瘦筆又稱「善纖達」（Saxenda），主要成分為GLP-1（類升糖素），是一種腸泌素，其作用為刺激胰島素產生，是糖尿病患者用來調節血糖的用藥。

意外發現有助於瘦身後，瘦瘦筆引起了廣泛關注，已通過美國FDA、歐盟EMA認證，可使用在患有肥胖疾病的人身上。

盧佳文說，瘦瘦筆原為治療「第二型糖尿病」的降血糖用藥，皮下注射進入體內後，會讓人產生飽足感、抑制食欲、胃部排空的速度變慢，因此被應用於減重治療。

須醫師評估 8至12周見效

盧佳文提到，想要打瘦瘦筆，必須經醫師處方才可用於體重控制，若BMI大於27且合併高血壓 、糖尿病、睡眠呼吸中止症等其中一項，或是BMI大於30且飲食、運動控制無效者，皆符合適應症條件。

瘦瘦筆目前有每天打一次的劑型，以及每周打1次的長效劑型，依個人體重狀況規畫執行療程，大約8至12周可見效。盧佳文說，起始劑量為每日一次0.6毫克，至少施打一周後，再以每周為單位、每次增加0.6毫克，最多3.0毫克為劑量上限。

應循序漸進 勿上網購買

雖然瘦瘦筆能抑制食欲，但施打初期也有副作用，包括惡心、腹脹、便祕 等，當身體逐漸適應藥物後，症狀會減輕甚至消失。目前統計資料顯示，超過九成的人使用瘦瘦筆都很有感，確實有減重效果。

盧佳文強調，使用瘦瘦筆一定要諮詢專業醫護人員，了解副作用、接受正確的施打技術、遵照醫囑循序漸進，並討論希望達到的體重目標，切勿自行調整劑量。

有肥胖問題、想進行體重控制的人，可掛家醫科、內分泌科、新陳代謝科、整合減重門診，由醫師提供全面性的評估及個人體重管理計畫。（圖/123RF）

另外，瘦瘦筆在台灣的療程費用一個月約1台幣1萬元（約304.6美元）左右。有民眾自行上網購買，或使用親友「多的」、「用不完的」瘦瘦筆，要小心來源不明或不會控制劑量、不知如何管理副作用，反而傷身。

想健康瘦仍靠運動、飲食

瘦瘦筆雖然有效，但不能亂打，盧佳文提醒，有肥胖問題、想進行體重控制的人，可掛家醫科、內分泌科、新陳代謝科、整合減重門診，由醫師提供全面性的評估及個人體重管理計畫，並進行完整的衛教，彼此對減重目標都有共識。

瘦瘦筆對減重族群是福音，但應當成輔助療法，盧佳文呼籲，日常還是要以低熱量飲食、增加體能活動為主。有些民眾打瘦瘦筆後，反而有依賴心理，殊不知運動才能真正促進新陳代謝、增強肌力，保持好元氣。

施打時 注意4大事項

1.頻率：像施打胰島素一樣的筆型針劑，目前有每天打1次，以及每周打1次的劑型。

2.對象：BMI大於27且合併慢性病，或BMI大於30，運動控制無效者。

3.副作用：約60-70%的人有噁心、腹脹、便祕，適應藥物後，症狀會減輕或消失。

4.不適合族群：孕婦、哺乳婦女、胰臟發炎，以及患有內分泌疾病患者。