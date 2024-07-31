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常見減重手術比一比 搞懂優缺點

林琮恩
減重手術各有優缺點，示意圖。（本報資料照片）
減重手術各有優缺點，示意圖。（本報資料照片）

胃袖狀切除、Y型胃繞道手術、單接口胃繞道手術，是一般常見減重手術，它們的優缺點如下：

胃袖狀切除（胃縮小、縮胃）。（圖/123RF）
胃袖狀切除（胃縮小、縮胃）。（圖/123RF）

胃袖狀切除（胃縮小、縮胃）

即是俗稱「胃縮小手術」，是將胃大彎處大部分的胃切除，只剩下一條細細長長、像袖子一樣的小胃，因此稱為胃袖狀切除手術。

切除後，剩下胃的體積約100至150c.c.，因此術後只能吃少量的東西。因為切除的胃包含會分泌刺激食欲荷爾蒙的細胞，術後食欲也會降低。近年研究顯示，胃袖狀切除術後，胃腸道蠕動和荷爾蒙分泌改變，對糖尿病等代謝性疾病也有改善效果。

優點

•較胃繞道手術安全，併發症少（1至3%），死亡率低（約0.1%）。

•胃飢餓荷爾蒙（ghrelin）分泌降低，減少飢餓感。

缺點

•胃一旦切除，無法再回復。

•術後可能會有胃食道逆流。

手術效果

•術後一年約可減輕25到35%體重。

禁忌症

•進行性胃潰瘍、嚴重胃食道逆流。

Y型胃繞道手術。（圖/123RF）
Y型胃繞道手術。（圖/123RF）

Y型胃繞道手術

手術主要分為兩部分，第一部分將胃分成一個約30到50c.c.的小胃和剩下的大胃，只有小胃會有食物經過；第二部分是改變小腸的結構及方向，使150到200公分的小腸不參與消化與吸收，病人吃得少，消化吸收又差，是目前常用減重手術中效果最好的。

 優點

•減重效果較好且快。

•治療糖尿病效果較佳。

 缺點

•手術較複雜，術後併發症（1至5%）及死亡率（0.3至1%）較高。

•有微量元素吸收不足問題，易產生貧血及其他併發症，需長期補充鐵、鈣、葉酸、維他命B群等營養素。

•術後胃下半部無法做胃鏡檢查，此處胃癌不易早期發現。

手術效果

•術後一年約可減輕30到35%體重。

禁忌症

•有胃潰瘍、胃癌家族史或接受過胃部手術者，需詳細評估考量。

單接口胃繞道手術。（圖/123RF）
單接口胃繞道手術。（圖/123RF）

單接口胃繞道手術

國際代謝減重外科聯盟及美國代謝減重外科醫學會於2020年後認可的減重手術術式。手術先切割出一條新的細長狀胃管，再將大約200公分的小腸繞道後與小胃管相接，減少食量及消化吸收來達成減重目的。

減重及糖尿病改善效果較胃袖狀切除手術好，手術較Y型胃繞道簡單，但有膽汁逆流的問題，且與Y型胃繞道相同，長期有營養素缺乏、吻合處潰瘍及傾倒症候群等風險。

優點

•減重效果好且快。

•輕度肥胖糖尿病治療效果較好。

•手術較Y型胃繞道簡單。

缺點

•術後可能合併有膽汁逆流、吻合處潰瘍、傾倒症候群。

•術後併發症（6%）及死亡率（0.3%）較胃袖狀切除高。

•有營養份吸收不足問題，易產生貧血、骨質疏鬆及其他併發症。

•術後胃下半部無法做胃鏡檢查，此處病兆不易發現。

手術效果

•術後一年約可減輕30到35%體重。

禁忌症

•有胃潰瘍、胃癌家族史或接受過胃部手術者需詳細評估考量。

（林琮恩，資料來源／台大醫院減重暨代謝手術中心）

減重 併發症

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