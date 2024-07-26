AI輔助診斷 提早發現失智症、肌少症

善用人工智慧技術分析姿勢變化，可輔助揪出高齡者的潛在疾病；示意圖。（圖／123RF）

罹患失智症，對患者、家屬、社會來說，都是一大壓力，不論是身心或經濟負擔。台北林口長庚醫院利用AI 技術分析磁共振影像，可提高早期診斷準確率，揪出早期失智潛在高風險者。

長庚醫院神經影像診療科主任表示，長庚研發團隊廣泛應用擴散磁共振成像，用於評估神經退化疾病的大腦異常，有助於鑑別診斷及預後。從擴散磁共振成像的結果，也可以準確分類帕金森氏症，並預測其臨床嚴重度。

邁入高齡化社會，台中慈濟醫院首創AI智能關節 偵測檢測 肌少症，透過姿勢變換可早期檢測老化和肌少症。慈濟復健醫學部主任蔡森蔚說，身體肌肉質量與纖維數量會隨著年齡增長日漸減少，高齡者缺乏運動會加速肌肉退化而不自覺，常出現烏龜頸、駝背、骨盆前傾等狀態。

蔡森蔚表示，只要利用手機、平板或筆電鏡頭捕捉用戶的動作，並運用人工智慧技術分析姿勢變化，就可以提供早期老化和肌少症風險的初步量化評估。這套系統採用物理性的智能檢測方式，比起血液檢查的方法，操作簡單且更易於判讀，動一動手指就能進行健康偵測。

憂鬱症也成為全球重要的健康議題，尤其，老年憂鬱易讓失智風險大增。台北榮總精神醫學部主治醫師李正達分享，研究團隊發現「間歇性叢集型陣發刺激（iTBS）」對高齡憂鬱效果顯著，可大幅改善腦部活性，另可降低自殺風險和過度用藥的情形。