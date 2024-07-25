沒開冷氣 7旬翁中暑 醫院「3合1」降體溫救命

三總急診室及中暑防治中心使用傳導、對流、蒸發三合一降溫法，是救回中暑病人的關鍵。（圖／取自朱柏齡臉書）

夏日天氣高溫 炎熱，台灣三總最近收治1名年長者在家中暑案例，70多歲男子有糖尿病及高血壓，家中未開冷氣，3天前就開始虛弱、食欲不振，失去意識後送醫，到急診室時肛溫為43.1℃(109.58℉)，經緊急降溫，1小時後體溫降至38.5℃(101.3℉)，人也清醒，救回一命。

三總最近接連處理3例中暑個案，從路跑中暑昏到、到60多歲的男性戶外工作者中暑，和上述未開冷氣而中暑的案例，皆救回一命。

傳導、對流、蒸發3合1

三總中暑防治中心顧問朱柏齡說，迅速有效的降溫是提高存活率的關鍵，三總急診室及中暑防治中心使用傳導、對流、蒸發3合1降溫法，大部分病人在30分鐘內降至38.5℃(101.3℉)。

朱柏齡進一步說，只在鼠蹊部、腋窩、頸部放冰袋，只是輔助降溫法，須加上蒸發對流法，也就是全身皮膚噴水，加上電扇吹，才能加速降溫。中暑病人從高溫昏倒那刻開始，若不能在半小時內降至40℃(104℉)以下，3小時內降至38.5℃(101.3℉)以下，死亡率極高。另外也提醒，中暑導致的高體溫使用退燒藥無效，反而增加肝衰竭併發症 風險。

昏倒後迅速降溫是關鍵

朱柏齡指出，三總於日前接獲另一中暑病例，1名中年人參加21K路跑昏倒，患者平常服用甲狀腺補充劑，三總急診為患者量肛溫，達41.8℃(107.24℉)，透過緊急降溫，降至38.5℃(101.3℉)，患者清醒。患者仍有急性腎衰竭及橫紋肌溶解症，但幾天內很快恢復。朱柏齡表示，患者從昏倒至降溫只花50分鐘，是迅速恢復的關鍵。

三總6月收治1名戶外工作者中暑病例，60多歲男性，早上上工，中午昏到失去意識，立即通知救護車至三總急診，30分鐘內降溫至38.5℃(101.3℉)後清醒。

朱柏齡指出，過去媒體曾報導有小學排球隊員及國中棒球隊員中暑死亡案例，若在昏倒當時，等待救護車到達前能立即有效降溫，救護車運送過程也能持續降溫，可將發生憾事的機會降到最低。

另外，使用某些藥物，如安非他命，抗組織胺，副交感神經抑制劑，抗憂鬱藥物，甲狀腺補充劑，含有麻黃素減肥藥，利尿劑，降血壓藥等患者，應避免從事路跑等劇烈運動 。

中暑病患注意事項

天熱汗水流失多、蒸發快，如果補水不夠，易使血液變得黏稠，產生血栓，導致心肌梗塞、腦中風；示意圖。（圖／123RF）

朱柏齡說，搶救中暑病患最重要的就是降溫並急送醫，他提醒以下事項：

1. 中暑的併發症及死亡率和高溫程度及持續時間有明顯相關性。

2. 迅速有效的降溫可大大減少併發症，提高存活率。

3.以泡冰水或冷水等傳導降溫法，效果最好，每分鐘降溫0.2至0.35度，其次為對流蒸發法，即全身皮膚噴水，加上電扇吹，每分鐘降溫0.1度。

4. 三軍總醫院急診室及中暑防治中心使用傳導、對流、蒸發三合一降溫法，大部分病人在30分鐘內降至38.5度。

5. 中暑高體溫用退燒藥無效，反而增加肝衰竭併發症的風險。

6. 只在鼠蹊部、腋窩、頸部放冰袋只是輔助降溫法，須加上蒸發對流法（全身皮膚噴水加電扇吹），才能加速降溫。

7. 中暑病人，從高溫昏倒那刻開始，若不能在半小時內降至40度以下，3小時內降至38.5度以下，其死亡率極高。

酷熱環境預防中暑

一、 穿著淡色、質輕、寬鬆透氣衣服

二、 每15分鐘喝200至 250cc水分，勿等到口渴才喝水，勿飲酒或含咖啡因之飲料

三、 依照氣溫調整飲水量及休息頻率，氣溫愈高，飲水量愈大，休息頻率愈高。

四、 若有感冒、腹瀉或身體不適時，避免在高溫下工作。

五、 服用抑制排汗藥物時避免在高溫下工作。

六、 了解熱傷害常見症狀。

七、 注意工作伙伴是否有熱傷害之症狀。

八、 在炎熱之環境，第一天上工時避免過度勞累，在熱的環境工作需要約一周才能逐步達到「熱適應」。

雇主方面注意事項：

一、 提供遮蔭休息場所、或有冷氣休息室。

二、 提供足夠飲水。

三、 新手給予1至2周熱適應期。

四、 在炎熱環境連續工作數日時，身體散熱能力將逐日減退，故須給予勞工 更長時間的休息。