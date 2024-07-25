我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

心因性猝死難有預兆 黃金4分鐘做這2事保命

黃于凡
心因性猝死難預防，但醫師表示，做到兩個動作能保命。（ 報系資料照）
心因性猝死難預防，但醫師表示，做到兩個動作能保命。（ 報系資料照）

中國大陸日前一名17歲羽球運動員張志傑到印尼參加亞洲青年羽毛球錦標賽，比賽時突然倒地抽搐、心臟驟停，送醫搶救仍宣告不治，相較上屆歐洲國家盃丹麥國腳埃里克森（Eriksen）送醫後平安出院，醫師指出關鍵把握黃金急救4分鐘，善用體外去顫器電擊，並持續CPR。

埃里克森（Eriksen）心臟驟停倒地時，場邊醫護人員緊急實施心肺復甦術，使用自動體外去顫器電擊，經20分鐘急救恢復意識，送醫治療平安出院，但年僅17歲男子羽球運動員張志傑就沒這麼幸運，今年到印尼參加亞洲青年羽毛球錦標賽時心臟驟停，送醫搶救仍宣告不治。

台中榮總灣橋分院心臟內科醫師李聖楷說，心因性猝死常發生在運動員身上，當心臟肌肉無法有效收縮，大腦及器官血液暫時缺氧，將導致意識喪失，進而休克、猝死，救回黃金時間僅有4分鐘，需立即進行心肺復甦術、電擊，讓心臟回復正常心率及功能。

李聖楷指出，心因性猝死通常沒有預兆，發生時會感到心悸、頭暈頭痛、胸悶胸痛、呼吸困難或抽搐暈倒，若遇上述狀況應立即撥打急救電話，開啟擴音依循指示對病患CPR，並使用公共場所配置的自動體外去顫器（AED），機器會有語音指導如何電擊，幫助病患恢復自主心跳，電擊結束後，再持續施作CPR，直到救護人員到場，把握黃金急救時間挽救生命。

李聖楷補充，心臟病史、過度肥胖、糖尿病控制不佳都是心因性猝死高危險群，且常見於30多歲至40多歲的成年人，男性發生率是女性2倍；有慢性心血管疾病的患者需特別留意，日常生活應避免過度刺激和不良飲食及生活習慣，降低心因性猝死風險。

心因性猝死難有預兆，心臟內科醫師李聖楷提醒應把握黃金急救4分鐘，對患者心肺復甦及...
心因性猝死難有預兆，心臟內科醫師李聖楷提醒應把握黃金急救4分鐘，對患者心肺復甦及體外電擊。（圖／台中榮民總醫院嘉義灣橋分院提供）

猝死 羽球 印尼

上一則

凱米颱風轉強颱 感染科醫：颱風最容易引爆2大健康危機

延伸閱讀

奧運選手村迎客 法國已訂2500台冷氣 其餘各隊自行解決

奧運選手村迎客 法國已訂2500台冷氣 其餘各隊自行解決
外界堅信Fed 9月降息 金價再創新高 年底衝2500元

外界堅信Fed 9月降息 金價再創新高 年底衝2500元
眼瞼埋黃金增重1.2克 婦人改善乾眼症

眼瞼埋黃金增重1.2克 婦人改善乾眼症
川普遇襲 金融市場恐現混亂 黃金、美元看漲

川普遇襲 金融市場恐現混亂 黃金、美元看漲

熱門新聞

台灣腦庫協會理事長謝松蒼表示，因致病機轉不同，非典型巴金森氏症病人使用巴金森氏症藥物療效有限，亟需病人捐腦作為研究、開發藥物救治患者，「對於腦庫是很珍貴的資源。」（本報資料照片）

鄭佩佩捐腦 醫：非典型巴金森氏症是腦庫珍貴資源

2024-07-20 04:44
優格富含維生素A、E、B和葉酸、菸鹼酸，可預防血管阻塞。（ 圖╱123RF）

4種方法 6類食物 有助排毒

2024-07-18 02:05
台中榮總嘉義分院骨科主任孫弘諺醫師為患者診療。圖／台中榮總嘉義分院提供

為老年健康「存骨本」 醫師建議必做3事

2024-07-17 20:40
在臉書上擁有30萬粉絲追縱的醫師陳志金於臉書分享「有人問我，為什麼要當醫師？」，他說，「為了報仇！」。圖為阿金醫師過去出席分享在ICU用血救人的經驗。（本報資料照片）

為什麼要當醫師？ ICU醫師陳志金：為了幫母親報仇

2024-07-22 17:18
白內障是眼睛常見的老化疾病，但因3C盛行，有年輕化趨勢；示意圖。（圖／123RF）

3C盛行 醫師：白內障提早來 6原因造成

2024-07-17 02:00
圖片來源 ／NOW健康

常見4款降血脂藥物 搞懂副作用、飲食禁忌

2024-07-19 01:15

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入