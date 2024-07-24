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豔陽下沒防曬 男大生長出老人斑 醫：非老年人專有

潘奕言
阮綜合醫院皮膚科醫師劉昭宏提醒，老人斑並非老人專有，20幾歲年輕人也可能發生。(圖／阮綜合醫院提供)
阮綜合醫院皮膚科醫師劉昭宏提醒，老人斑並非老人專有，20幾歲年輕人也可能發生。(圖／阮綜合醫院提供)

近日豔陽高照，陽光紫外線高的嚇人，22歲男大生阿威熱愛戶外運動，喜歡曬太陽的他發現臉上長滿密密麻麻小斑點，就醫後診斷為老人斑的一種「日光性小痣」，讓他難以置信。皮膚科醫師提醒，老人斑並非老人專有，20幾歲年輕人也可能發生。

高雄阮綜合醫院皮膚科醫師劉昭宏解釋，老人斑是統稱，除了「日光性小痣」即所謂曬斑，另外包括網狀脂漏性角化症、良性苔癬性角化症、擴散性色素性日光性角化症、曬傷性雀斑、惡性小痣等皮膚問題都是。

老人斑的產生與陽光紫外線傷害、年齡、體質有關，初期呈斑點狀，顏色會隨時間從黃棕色褪變成黑色，形狀大小從幾公釐到幾公分不等，主要分布在臉、手、前臂等日光容易曝曬處。

老人斑出現在40歲以上最普遍，但20幾歲年輕人也不罕見。老人斑無法以塗抹保養品或藥物去除，民眾不可輕信坊間廣告。老人斑除了影響美觀，不處理也無害，多為良性，但若出現不規則擴散、局部變厚或顏色變化時，就需盡速就醫，做切片診斷是否為癌細胞病變。

老人斑只能以雷射或破壞性療法去除，其中雷射治療較不會傷及周邊正常組織，約一至二次雷射即可去斑，不過術後仍須做好完善防曬，才能降低復發反黑的程度。

劉昭宏建議，要防止老人斑就要從年輕重視保養，長期做好防曬，才能預防及延緩皮膚老化時，受紫外線累積性傷害。

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