符合4標準 牙齒矯正修修臉

醫師提醒，臉型改變可先將唇齒突出矯正好，如果進行醫美加強，臉型輪廓才會自然；示意圖。（圖／123RF）

許多人在諮詢牙齒矯正時，關心的不僅僅是牙齒問題，更在意的是「臉型變化」。台灣祐民牙醫診所院長楊大為醫師指出，如果臉型因咬合問題受到影響，只要調整好牙齒和咬合，臉型自然會變得更好看。現在隱形矯正已逐漸成為主流趨勢，只要每天規律配戴，不僅比傳統金屬矯正更舒適、低疼痛，最快六至八個月就能感受到矯正帶來的臉型改變。

根據臨床觀察，東方人常見的臉部外觀問題包括上下唇凸，常伴隨嘴嘟，或是嘴翹的情況，這常是因為牙齒凸造成。如果上排門牙突出形成的咬合不正，則會影響上唇形狀，導致小下巴、或是下巴後縮；此外，還有上下牙錯咬導致歪斜，或是下巴過於突出形成戽斗臉型等問題。

針對這些不同的臉型狀況，透過創造口腔內的空間將牙齒排列整齊並調整咬合角度，可以讓臉部線條更加柔和、輪廓更立體，視覺上就會有臉型改變的明顯效果。

楊大為歸納出牙齒矯正後理想好看的臉型，應符合四項美觀評估標準，這樣才算是成功的牙齒矯正：

美觀指標1：美觀線

即鼻子到下巴連成一直線，從側面看，嘴唇不能超過這連線，否則會顯得嘴凸或嘴巴嘟嘟的。矯正後，嘴唇應位於美觀線之內。

「美觀線」是鼻尖到下巴連成一條線，牙齒矯正後，嘴唇應位於美觀線之內。（圖／祐民牙醫診所提供）

美觀指標2：微笑曲線

笑起來時，上門牙的切端必須輕貼下嘴唇，形成最佳的微笑弧度。

美觀指標3：中線要正

中線要對齊唇珠，這樣子的牙齒和臉型的搭配最好看，反而中線並不是對準人中或鼻子，因為這些部位不一定居中。至於下排牙齒的中線，順著下巴的弧線走即可。

美觀指標4：頰廊適當

笑起來時，嘴巴兩邊的黑影不能太多或太少，左右各佔約10%為最佳，這大約是第九、十顆牙齒的陰影。中間的微笑露齒八顆牙齒為最佳比例。

楊大為分析六大臉型問題，與咬合不正有關，一般在透過牙齒矯正之後，能同步達到臉型的修飾，恢復該有的臉型，幫助顏值加分。

常見問題1：上下唇凸

側面觀察唇部一定會超過美觀線，正面看會發覺嘴唇嘟嘟的，且上唇往上翹，鼻唇角通常小於90度，下巴不夠明顯、不夠尖，這種情況通常需要進行拔牙矯正。例如，以拔一顆小臼齒獲得空間為例，女生約6mm、男生約7至8mm，假設上下排共拔了四顆牙齒，門牙會往內收，嘴唇自然地不再凸也不會翹，皮膚貼著下巴，嘴唇的弧度會更加明顯，下巴也會變得更為精緻，臉型從圓臉轉變成鵝蛋臉。

常見問題2：國字臉

由於牙齒深咬問題，上排牙齒覆蓋過多下排牙齒，導致下巴後縮。經過調整咬合平面均勻後，下巴就會往前移，臉型線條變滑順，會從偏方臉型，逐漸變成橢圓臉型。

常見問題3：月亮臉

正面看會覺得中臉平坦甚至凹陷，下巴輪廓較突出、往前面翹，側面看有明顯的C型弧度。牙齒矯正可以使下巴後移，戽斗感減少，中臉也會顯得更立體。對於戽斗臉嚴重者，可能需要拔牙，並使用橡皮筋將下巴往後拉以改變臉型，若屬於完全骨性問題，則可能需要牙齒矯正搭配正顎手術調整。

常見問題4：錯咬

前牙或後牙錯咬都可能導致咬合不正。後牙錯咬會變成深咬合，前牙錯咬則通常會造成左右2邊歪斜，或輕微下排牙齒往前或後移。通常，上下四顆門牙長期錯咬後容易卡歪，造成下巴歪斜，在青少年時期，趁早調整牙齒，可以避免日後骨頭成長定型後調整有限。

醫師表示，如果臉型因為咬合問題受到影響，只要調整好牙齒和咬合，臉型自然會變得更好看。（圖／祐民牙醫診所提供）

常見問題5：臉太長

由於咬合開放（開咬）或牙齒凌亂造成，視覺上顯得下巴過長，中臉顯得較凸出。拔牙矯正會比較好治療，目標是將門牙收進來，調整下顎到更適當的位置，以縮短面部長度比例。

常見問題6：小下巴

正面看下巴好像不見，相對上唇會較凸出，側面下唇外翻且有皺褶。經過矯正和拉橡皮筋，使下巴前移，正面看，面部比例達到上中下臉會剛好在三分之一的最佳黃金比例，下巴輪廓明顯且下唇皺褶會消失。

自從隱形矯正問世後，牙齒矯正邁向全新的里程碑。透明牙套易取下、低疼痛度且易於清潔，不必經歷金屬矯正的醜小鴨階段，也能變成美麗的天鵝。身為隱適美鑽石級認證醫師、也為許多藝人網紅成功矯正過的楊大為指出，前述六種不同臉型變化的調整，都能藉由隱適美矯正來克服。其中，將牙齒往上拉的部分，透明牙套的力量，透過拉橡皮筋輔助，同樣能達到理想的效果。

至於牙齒矯正是否需要拔牙？取決於患者的齒列狀況和矯正目標。如果希望臉型有較大變化且牙齒空間需求高，拔牙矯正後的臉型變化會比較明顯；若是透過隱適美拉橡皮筋、修磨牙齒、擴張牙弓，不拔牙也能達到臉形變化，但效果上仍有差異。

楊大為舉例說明，兩位年齡相仿的年輕女性都有上下唇凸問題。一位選擇拔牙矯正，另一位因為是家中獨生女，父親堅持不拔牙。矯正完成後，仔細對比可見，未拔牙的患者人中部位稍微顯澎，而拔牙的患者人中部位微凹、線條更為漂亮。

楊大為強調，臉型改變應由內而外進行，先調整牙齒和骨頭，再處理皮膚表面。先將唇齒突出問題矯正好，即便後來再進行醫美加強，臉型弧度和輪廓也會更自然、更好看，並保有個人風格的美感。

最後，要提醒的是，隱形矯正過程中，必須每天規律配戴至少20小時，做好口腔清潔，並選擇經驗豐富的專科醫師操作，這樣才能確保矯正成果盡善盡美。（本文由「NOW健康」提供）