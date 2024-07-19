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更年期女性小腹微凸別輕忽 可能是卵巢癌

NOW健康 林郁敏／新北報導
圖片來源 ／NOW健康
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卵巢癌因早期症狀不明顯，症狀表現不具專一性，常因其症狀腹脹、腹痛、食慾不佳、甚至身體消瘦，容易與腸胃疾病混淆而忽略，往往發現異常時多偏向晚期，加上治療後復發率高，也是婦科癌症中相對棘手難治的癌症。不過，若能早期診斷、早期治療，預後較好亦可保有良好生活品質。

這類人更應注意卵巢癌

以台灣為例，根據台灣衛福部最新癌症登記報告（2021年報）顯示，卵巢癌位居女性新發10大癌症第7名（死亡率亦是10大癌症第7名），在婦產科癌症中，子宮體癌（主為內膜癌）的發生率雖在卵巢癌排名之前，但是其死亡率則在前10名之外，而子宮頸癌則有持續下降的趨勢，發生率已經掉出前10大好發癌症。

台灣雙和醫院婦產科主任温國璋醫師指出，卵巢癌發生率持續增加，死亡率位居婦癌（女性生殖系統癌症）第1位，而且早期症狀不明顯，難以察覺，需要小心注意與預防。

罹患卵巢癌的高危險族群包括：未曾生育過、較晚生育或較晚停經的女性。再者，家族成員中曾罹患癌症疾病史（如：乳癌、或卵巢癌），以及BRCA1、BRCA2的基因突變者，都會提高罹患卵巢癌的機率。

温國璋說，根據流病研究與分析，卵巢癌發生的原因可能與排卵有關，婦女一生排卵次數愈多，得到卵巢癌的機會愈大；反之，減少排卵次數或抑制排卵，則可以降低罹患卵巢癌的機會，如：多胎次懷孕，或長期使用避孕藥的婦女等。推測可能的因素為女性每月排卵時，卵巢表面會經過破開後再復原的過程，有可能導致前導因子掉入卵巢包覆進而產生病變，或是卵巢表皮細胞修復產生問題時，就容易造成突變細胞的累積，以上都有可能發生惡性轉變的機會。因此，由於孕期不排卵，卵巢在此時便可以獲得休息；相較之下，未曾生育、晚生育或晚停經的女性，在排卵次數「過勞」的情況下，產生變異的機率就會隨之升高。

常被誤認為腸胃問題

卵巢位於腹腔中，大小約2至3公分，因此卵巢癌較難早期偵測，不像子宮頸癌或內膜癌，容易因陰道異常出血，或是經由內診與抹片時早期發現，通常卵巢腫瘤要長大到5至6公分以上比較容易被察覺，且卵巢癌好發於更年期後，温國璋表示，不少女性以為小腹微凸是中年發福，或常誤以為是腸胃科的腹脹問題，另外也有病人因為不明原因的腹水或肺積水，經腸胃科或是胸腔科就診，進一步檢查後才發現是卵巢癌導致。

若到3至4期存活率較低

温國璋表示，卵巢癌治療以手術分期為主，切除腫瘤和全面性清除減積，達到無殘留腫瘤的狀態，預後會較好，但部分第3期合併上腹部轉移或是第4期已有遠處轉移如肺積水等，若預期首次手術無法切除乾淨時，治療上會調整先採前瞻性的化療，待化療數次後腫瘤體積有減少，再階段性進行手術清除乾淨，然後接著完成後續的化療療程。

温國璋曾收治1名35歲未生育的女性，任職科技業，因為異常出血加上腹脹前來看診，進一步檢查後懷疑為卵巢癌，經醫病溝通後因為病人不考量懷孕生子，所以評估後進行了卵巢癌的分期手術，手術後病理化驗為第3期，且屬於少見的亮細胞型別，輔以第1線輔助化療紫杉醇合併鉑金藥物過程中，癌細胞有進展轉移到肝臟，與腸胃外科合作下再次開刀清除乾淨，接續後續的輔助性化療與標靶藥物治療，目前持續進行標靶藥物治療，罹癌至今已有2年的時間，持續穩定追蹤與治療中。

根據臨床上統計，卵巢癌第1期平均存活率為8至9成，第2期為7成上下，第3期則降至4成，第4期為1至2成，半數以上的病人發現時都已是3或4期，平均存活率較低。

建議30歲開始定期檢查

温國璋提醒，如果常感覺腹脹、食慾不振或是排便習慣改變，出現頻尿、腹痛等，建議就醫進一步檢查，除了腸胃科或泌尿科外，也應到婦產科就診。若有乳癌、卵巢癌等家族病史者，建議女性30歲開始常規回婦產科檢查，同時可以進行子宮頸抹片檢查，50歲後停經婦女應定期檢查，若是有相關懷疑的症狀可以透過超音波檢查以及抽血檢驗腫瘤指標CA-125，利於早期發現卵巢癌蹤跡。

此外，若更年期不適的症狀並不明顯，可以不須額外補充含雌激素保健品（如大豆異黃酮、蜂王乳、蜂膠等），平時多攝取青菜水果，少吃油炸、醃漬、加工食品、大量紅肉及甜食等，有助降低罹癌機率。

【本文授權轉載自NOW健康

癌症 腫瘤 癌細胞

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