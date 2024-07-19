常見4款降血脂藥物 搞懂副作用、飲食禁忌

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血脂主要由膽固醇及三酸甘油酯所組成，一旦膽固醇、三酸甘油酯數值超標，高血脂上身恐增加民眾罹患心血管疾病 風險。臨床上常見降血脂藥物有斯他汀、膽酸結合樹脂、纖維酸鹽衍生物、菸鹼酸等四大類型，食藥署建議，患者開始服用藥品後，應定期追蹤血脂控制情形及服藥狀況，即使血脂數值已恢復正常，亦不要隨意停藥。

▲臨床上常見4種降血脂的口服藥物。（圖／台灣食藥署提供）

4類常見降血脂藥物 出現副作用得小心

台灣食藥署指出，過高的「膽固醇」及「三酸甘油酯」常為許多慢性疾病的前導風險因子，導致心臟血管疾病的發生，如心肌梗塞、中風 、腎衰竭等。依據現行國際高血脂治療指引建議，降低血脂除須藉生活習慣調整，包括增加運動、低鈉飲食及戒菸外，必要時仍須使用藥品作為控制血脂手段。

醫師在開立降血脂藥品前，會評估病人整體情況決定使用藥品種類及劑量，常見降血脂口服藥品有以下四大類型：

▲臨床上常見4種降血脂的口服藥物，患者在服用時需特別注意是否發生副作用。（圖／台灣食藥署提供）

1.斯他汀（Statins）類藥品：常用藥品成分有Atorvastatin、Rosuva-statin、Lovastatin、Pravastatin、Simvastatin、Fluvastatin及Pitavastatin等，透過抑制肝細胞合成膽固醇，進而降低膽固醇含量。這是效果最強的降血脂藥品，也是最常開立的處方藥。可能且常見副作用包含肌肉疼痛、頭痛、疲倦等。

2.膽酸結合樹脂：常用藥品成分有Cholestyramine、Colestipol等，作用為在小腸吸收膽酸，使肝臟持續使用膽固醇製造膽酸，減少血中膽固醇含量。可能且常見副作用主要是腸胃不適、便祕 等。

3.纖維酸鹽衍生物：常用藥品成分有Bezafibrate、Ciprofibrate、Clofibrate、Fenofibrate、Gemfibrozil等，透過活化特定酵素以降低血中三酸甘油脂及膽固醇濃度。可能且常見副作用主要是腸胃不適及肝功能指數上升等。

4.菸鹼酸：常用藥品成分為Acipimox，可減少周邊脂肪分解，降低血中膽固醇及三酸甘油脂濃度。可能且常見副作用主要是臉潮紅、紅疹等。

服用斯他汀類藥物者 需注意飲食禁忌

當患者開始服用降血脂藥品後，食藥署建議，應定期回診評估血脂控制情形及服藥狀況，即使膽固醇及三酸甘油脂等血脂數值已達標，亦不要隨意停藥，否則可能造成血中膽固醇上升，增加心血管疾病風險。

值得大家注意的是，斯他汀類藥品可能因食物交互作用致嚴重藥品不良反應，如葡萄柚將抑制Statins的代謝使藥品血中濃度增高、紅麴與Statins結構相似而可能提高副作用的發生率，及燕麥會降低Statins吸收影響治療效果等。另外，民眾需注意服藥後是否發生藥品所致副作用，需要時應及時就醫。

▲有服用斯他汀類藥品的人要小心，若吃到葡萄柚、紅麴、燕麥等食物會影響藥效，甚至提高副作用發生。（圖／台灣食藥署提供）

最後，台灣食藥署強調，膽固醇濃度不是短期用藥就會下降的，請依據醫師指示服藥，主動瞭解所服用降血脂藥品，並密切與醫師及藥師討論任何服藥問題，共同邁向健康生活。

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