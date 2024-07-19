我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

常見4款降血脂藥物 搞懂副作用、飲食禁忌

NOW健康 陳郁茹／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

血脂主要由膽固醇及三酸甘油酯所組成，一旦膽固醇、三酸甘油酯數值超標，高血脂上身恐增加民眾罹患心血管疾病風險。臨床上常見降血脂藥物有斯他汀、膽酸結合樹脂、纖維酸鹽衍生物、菸鹼酸等四大類型，食藥署建議，患者開始服用藥品後，應定期追蹤血脂控制情形及服藥狀況，即使血脂數值已恢復正常，亦不要隨意停藥。

▲臨床上常見4種降血脂的口服藥物。（圖／台灣食藥署提供）

4類常見降血脂藥物 出現副作用得小心

台灣食藥署指出，過高的「膽固醇」及「三酸甘油酯」常為許多慢性疾病的前導風險因子，導致心臟血管疾病的發生，如心肌梗塞、中風、腎衰竭等。依據現行國際高血脂治療指引建議，降低血脂除須藉生活習慣調整，包括增加運動、低鈉飲食及戒菸外，必要時仍須使用藥品作為控制血脂手段。

醫師在開立降血脂藥品前，會評估病人整體情況決定使用藥品種類及劑量，常見降血脂口服藥品有以下四大類型：

▲臨床上常見4種降血脂的口服藥物，患者在服用時需特別注意是否發生副作用。（圖／台灣食藥署提供）

1.斯他汀（Statins）類藥品：常用藥品成分有Atorvastatin、Rosuva-statin、Lovastatin、Pravastatin、Simvastatin、Fluvastatin及Pitavastatin等，透過抑制肝細胞合成膽固醇，進而降低膽固醇含量。這是效果最強的降血脂藥品，也是最常開立的處方藥。可能且常見副作用包含肌肉疼痛、頭痛、疲倦等。

2.膽酸結合樹脂：常用藥品成分有Cholestyramine、Colestipol等，作用為在小腸吸收膽酸，使肝臟持續使用膽固醇製造膽酸，減少血中膽固醇含量。可能且常見副作用主要是腸胃不適、便祕等。

3.纖維酸鹽衍生物：常用藥品成分有Bezafibrate、Ciprofibrate、Clofibrate、Fenofibrate、Gemfibrozil等，透過活化特定酵素以降低血中三酸甘油脂及膽固醇濃度。可能且常見副作用主要是腸胃不適及肝功能指數上升等。

4.菸鹼酸：常用藥品成分為Acipimox，可減少周邊脂肪分解，降低血中膽固醇及三酸甘油脂濃度。可能且常見副作用主要是臉潮紅、紅疹等。

服用斯他汀類藥物者 需注意飲食禁忌

當患者開始服用降血脂藥品後，食藥署建議，應定期回診評估血脂控制情形及服藥狀況，即使膽固醇及三酸甘油脂等血脂數值已達標，亦不要隨意停藥，否則可能造成血中膽固醇上升，增加心血管疾病風險。

值得大家注意的是，斯他汀類藥品可能因食物交互作用致嚴重藥品不良反應，如葡萄柚將抑制Statins的代謝使藥品血中濃度增高、紅麴與Statins結構相似而可能提高副作用的發生率，及燕麥會降低Statins吸收影響治療效果等。另外，民眾需注意服藥後是否發生藥品所致副作用，需要時應及時就醫。

▲有服用斯他汀類藥品的人要小心，若吃到葡萄柚、紅麴、燕麥等食物會影響藥效，甚至提高副作用發生。（圖／台灣食藥署提供）

最後，台灣食藥署強調，膽固醇濃度不是短期用藥就會下降的，請依據醫師指示服藥，主動瞭解所服用降血脂藥品，並密切與醫師及藥師討論任何服藥問題，共同邁向健康生活。

【本文授權轉載自NOW健康

心血管疾病 中風 便祕

上一則

55歲婦人艷陽下外出險喪命 6族群當心熱傷害

下一則

更年期女性小腹微凸別輕忽 可能是卵巢癌

延伸閱讀

台每4人就有1人高血脂 3大常見食物與藥物交互作用一次看

台每4人就有1人高血脂 3大常見食物與藥物交互作用一次看
皮膚醫親自實驗解謎偏方 「日牌眼藥水」改善甲溝炎 關鍵在這成分

皮膚醫親自實驗解謎偏方 「日牌眼藥水」改善甲溝炎 關鍵在這成分
隱形眼鏡好好沖洗 「免手搓清潔液」也一樣

隱形眼鏡好好沖洗 「免手搓清潔液」也一樣
台灣團購夯品日本「三和玄米胚芽油」 檢出致癌風險物質

台灣團購夯品日本「三和玄米胚芽油」 檢出致癌風險物質

熱門新聞

超慢跑推廣人徐棟英（左二）。(記者蘇健忠／攝影)

跑友靠超慢跑半年減30公斤 達人4訣竅4回饋一次看

2024-07-13 02:40
開業營養師徐子雅表示，匯整藝人蔡依林過去受訪談及的瘦身方式，歸納出關鍵減重概念為「少吃會讓身體發炎的食物」。（本報資料照片）

減肥就是少吃？營養師整理蔡依林減重方式曝「1關鍵」

2024-07-13 17:24
7月15日為初伏第一天，中國媒體提醒，一些不正確的養生觀念可能反而傷身。（中新社）

入伏多出汗可祛濕？多喝綠豆湯消水腫？小心養生變養病

2024-07-15 06:19
醫師廖本立說明，這名年輕男病患硬腦膜下出血位置（紅圈處）。（澄清綜合醫院平等院區提供）

20多歲男不菸不酒竟「年輕型腦出血」 醫曝：與這3習慣有關

2024-07-16 04:58
優格富含維生素A、E、B和葉酸、菸鹼酸，可預防血管阻塞。（ 圖╱123RF）

4種方法 6類食物 有助排毒

2024-07-18 02:05
身心科醫師卓以平說明，56歲張姓婦人飽受頻尿之苦，最後找上身心科才被診斷是自律神經失調。(記者趙容萱／攝影)

56歲婦1天頻尿36次 原因竟是老公退休後太黏人壓力大

2024-07-16 21:30

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元