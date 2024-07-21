我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

沒裝警報遭洗劫 金山屋崙華埠商家隔天才發現

胃食道逆流火燒心 長者居多 避免甜食、重口味、暴飲暴食

賴昀岫
胃食道逆流的典型症狀，包括胃酸逆流以及胸口灼熱；示意圖。（圖／123RF）
胃食道逆流的典型症狀，包括胃酸逆流以及胸口灼熱；示意圖。（圖／123RF）

胃食道逆流患者年年增，以台灣為例，衛福部健保署統計，2019年被診斷為胃食道逆流患者約48.7萬人、2020年49.1萬人、2021年50.9萬人、2022年56.5萬人、2023年57.3萬人，五年來增加近9萬病人，以50歲至69歲的中老年人為患病大宗。

胃食道逆流與不良飲食生活習慣息息相關。台灣振興醫院腸胃科主治醫師林信吉指出，如果三餐不正常、暴飲暴食、沒有細嚼慢嚥，又喜歡吃刺激性、過甜、過酸、過辣等重口味食物，或是長期壓力大、抽菸、喝酒，喝茶、咖啡等，都會造成胃酸分泌較多，最終引起胃食道逆流。

山藥、高麗菜 可以養胃

台灣書田診所營養師李婉萍建議，有胃食道逆流病史的民眾，可選擇食用「養胃」的山藥或高麗菜，但處於疼痛期時則要避免。

胃食道逆流其實「各個年齡層、職業都有遇到過」，林信吉說，因為生活壓力、工作壓力，也是影響因子之一，甚至有病人是高中階段就出現，多半是學業壓力大所致。

喉嚨卡卡的 非典型症狀

林信吉說，近年因胃食道逆流求診的患者，的確有變多。胃食道逆流的典型症狀，包括胃酸逆流，以及胸口灼熱的「火燒心」；非典型症狀，包括胸口不舒服、喉嚨「卡卡的」有異物感，或是覺得有痰、時常要清喉嚨。有時也會導致逆流性咽喉炎，患者會有聲音沙啞或慢性咳嗽症狀。治療上，最常使用減少胃酸的制酸劑，或透過胃乳或胃乳片輔助治療。

台灣健保署統計也顯示，胃食道逆流患者年齡分布，2019至2020年都是以50至59歲為大宗，自2021年起，60至69歲被診斷為胃食道逆流的病人者，位居所有年齡層之冠。林信吉解釋，部分高齡病人是因為下食道擴約肌退化、鬆弛，容易導致裂孔疝氣，病人一部分的下食道括約肌會「關不緊」，造成胃食道逆流。

針對下食道擴約肌退化的胃食道逆流嚴重患者，林信吉表示，治療上就不是使用制酸劑或胃乳等，可能需要手術治療，但要先評估症狀，術前進行24小時酸鹼度測試，確認患者的症狀是否和胃食道逆流相關，才能接受手術。

「胃酸不是吃東西才有，到了該吃東西時卻沒有進食，胃酸就會影響到脆弱的胃壁黏膜，有些人會因為吃太多胃不舒服。」李婉萍說，胃食道逆流患者可依個人生活型態跟狀況進行飲食調整，不要暴飲暴食，定時定量最重要，少少的保久乳、茶葉蛋、地瓜等都可以吃，但不能不吃。

「胃食道逆流患者不建議攝取甜食。」營養師林恩如指出，甜食會導致括約肌壓力下降、引起胃食道逆流，連含咖啡因的食物或飲料也要避免，如果希望白開水中有點味道，則可以選擇不含咖啡因的茶、水果茶、麥茶等，避免刺激性的飲料。

脹氣時 少吃十字花科蔬菜

若將胃食道逆流分為疼痛期、恢復期和預防期來看，李婉萍指出，高麗菜等十字花科蔬菜中的寡糖是好物質，但在胃酸很多或容易脹氣時，反而可能不舒服；山藥、地瓜等澱粉來源，也容易刺激胃酸分泌；鮭魚、秋刀魚等油脂高的蛋白質來源，也比較刺激，「不是護胃的東西都是吃到底」。

胃食道逆流3階段飲食建議
胃食道逆流3階段飲食建議

咖啡 健保

上一則

鄭佩佩捐腦 醫：非典型巴金森氏症是腦庫珍貴資源

延伸閱讀

長者括約肌退化「關不緊」 易引起胃食道逆流

長者括約肌退化「關不緊」 易引起胃食道逆流
耳朵悶悶的 竟因胃食道逆流 正確用餐很重要

耳朵悶悶的 竟因胃食道逆流 正確用餐很重要
冰淇淋頭痛 散熱吃冰別太急太快

冰淇淋頭痛 散熱吃冰別太急太快
長期胃食道逆流 小心巴瑞特食道症上身

長期胃食道逆流 小心巴瑞特食道症上身

熱門新聞

超慢跑推廣人徐棟英（左二）。(記者蘇健忠／攝影)

跑友靠超慢跑半年減30公斤 達人4訣竅4回饋一次看

2024-07-13 02:40
開業營養師徐子雅表示，匯整藝人蔡依林過去受訪談及的瘦身方式，歸納出關鍵減重概念為「少吃會讓身體發炎的食物」。（本報資料照片）

減肥就是少吃？營養師整理蔡依林減重方式曝「1關鍵」

2024-07-13 17:24
台灣腦庫協會理事長謝松蒼表示，因致病機轉不同，非典型巴金森氏症病人使用巴金森氏症藥物療效有限，亟需病人捐腦作為研究、開發藥物救治患者，「對於腦庫是很珍貴的資源。」（本報資料照片）

鄭佩佩捐腦 醫：非典型巴金森氏症是腦庫珍貴資源

2024-07-20 04:44
優格富含維生素A、E、B和葉酸、菸鹼酸，可預防血管阻塞。（ 圖╱123RF）

4種方法 6類食物 有助排毒

2024-07-18 02:05
7月15日為初伏第一天，中國媒體提醒，一些不正確的養生觀念可能反而傷身。（中新社）

入伏多出汗可祛濕？多喝綠豆湯消水腫？小心養生變養病

2024-07-15 06:19
醫師廖本立說明，這名年輕男病患硬腦膜下出血位置（紅圈處）。（澄清綜合醫院平等院區提供）

20多歲男不菸不酒竟「年輕型腦出血」 醫曝：與這3習慣有關

2024-07-16 04:58

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死