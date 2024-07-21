胃食道逆流火燒心 長者居多 避免甜食、重口味、暴飲暴食

胃食道逆流的典型症狀，包括胃酸逆流以及胸口灼熱；示意圖。（圖／123RF）

胃食道逆流患者年年增，以台灣為例，衛福部健保 署統計，2019年被診斷為胃食道逆流患者約48.7萬人、2020年49.1萬人、2021年50.9萬人、2022年56.5萬人、2023年57.3萬人，五年來增加近9萬病人，以50歲至69歲的中老年人為患病大宗。

胃食道逆流與不良飲食生活習慣息息相關。台灣振興醫院腸胃科主治醫師林信吉指出，如果三餐不正常、暴飲暴食、沒有細嚼慢嚥，又喜歡吃刺激性、過甜、過酸、過辣等重口味食物，或是長期壓力大、抽菸、喝酒，喝茶、咖啡 等，都會造成胃酸分泌較多，最終引起胃食道逆流。

山藥、高麗菜 可以養胃

台灣書田診所營養師李婉萍建議，有胃食道逆流病史的民眾，可選擇食用「養胃」的山藥或高麗菜，但處於疼痛期時則要避免。

胃食道逆流其實「各個年齡層、職業都有遇到過」，林信吉說，因為生活壓力、工作壓力，也是影響因子之一，甚至有病人是高中階段就出現，多半是學業壓力大所致。

喉嚨卡卡的 非典型症狀

林信吉說，近年因胃食道逆流求診的患者，的確有變多。胃食道逆流的典型症狀，包括胃酸逆流，以及胸口灼熱的「火燒心」；非典型症狀，包括胸口不舒服、喉嚨「卡卡的」有異物感，或是覺得有痰、時常要清喉嚨。有時也會導致逆流性咽喉炎，患者會有聲音沙啞或慢性咳嗽症狀。治療上，最常使用減少胃酸的制酸劑，或透過胃乳或胃乳片輔助治療。

台灣健保署統計也顯示，胃食道逆流患者年齡分布，2019至2020年都是以50至59歲為大宗，自2021年起，60至69歲被診斷為胃食道逆流的病人者，位居所有年齡層之冠。林信吉解釋，部分高齡病人是因為下食道擴約肌退化、鬆弛，容易導致裂孔疝氣，病人一部分的下食道括約肌會「關不緊」，造成胃食道逆流。

針對下食道擴約肌退化的胃食道逆流嚴重患者，林信吉表示，治療上就不是使用制酸劑或胃乳等，可能需要手術治療，但要先評估症狀，術前進行24小時酸鹼度測試，確認患者的症狀是否和胃食道逆流相關，才能接受手術。

「胃酸不是吃東西才有，到了該吃東西時卻沒有進食，胃酸就會影響到脆弱的胃壁黏膜，有些人會因為吃太多胃不舒服。」李婉萍說，胃食道逆流患者可依個人生活型態跟狀況進行飲食調整，不要暴飲暴食，定時定量最重要，少少的保久乳、茶葉蛋、地瓜等都可以吃，但不能不吃。

「胃食道逆流患者不建議攝取甜食。」營養師林恩如指出，甜食會導致括約肌壓力下降、引起胃食道逆流，連含咖啡因的食物或飲料也要避免，如果希望白開水中有點味道，則可以選擇不含咖啡因的茶、水果茶、麥茶等，避免刺激性的飲料。

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