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夏天臉紅通通可能是「酒糟肌」 醫師分享護膚指南

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

天氣變熱，許多人常被熱到臉紅通通，但若臉部發紅的情況持續好幾天沒有消退，甚至有痘痘、膿皰等問題出現，很有可能就是「酒糟肌」。有酒糟肌的民眾平時該如何保養自己的肌膚？又該如何治療酒糟問題，避免臉部泛紅、痘痘等持續影響美觀呢？

嚴重會組織增生「酒糟鼻」

台灣雅丰美膚診所毛奕甯醫師說明，酒糟肌（Rosacea）又稱為玫瑰斑、酒糟性皮膚炎，是一種慢性的皮膚發炎狀態。毛奕甯醫師提到，酒糟肌的發炎型態相當特殊，除了皮膚、毛囊發炎外，還有神經及血管性發炎，根據統計約有5-10%的民眾有酒糟肌問題，較常發生在30歲後，而且女性多於男性。

不同嚴重度的酒糟肌有不同的症狀表現。毛奕甯表示，輕微酒糟肌常見症狀為泛紅、敏感，甚至會伴隨潮紅，尤其中臉部眉心、內臉頰、鼻子、下巴等處是典型的分布位置，再來可能會有持續性泛紅伴隨微血管增生等問題，更進一步肌膚會有顆粒感，出現疹子、膿皰等，最後會組織增生，產生酒糟鼻等情形。

酒糟肌潮紅、敏感、乾癢等症狀會讓患者感到相當不適，而且持續性紅疹、膿皰等可能還會影響外觀，造成社交問題，甚至產生心理健康影響。毛奕甯呼籲，若民眾發現自己有前期、中期症狀時，就應盡快就醫做好適當保養及治療，因為到了組織增生的階段，治療也會相當困難。

酒糟肌如何治療？

針對酒糟肌問題，治療上醫師會根據不同嚴重度，選擇適當的治療方式。毛奕甯醫師提到，若症狀輕微可以使用抗生素、A酸等口服及外用藥，不過如果症狀嚴重可能就需要「複合式治療」。

所謂的「複合式治療」指的是口服、外用藥搭配光電雷射治療。毛奕甯醫師指出，酒糟肌其實很難單靠一種治療就達到非常好的控制，因為它發炎的種類及來源相當複雜，針對其毛囊、皮膚的發炎問題，使用口服及外用藥可以獲得改善，而雷射則是對於血管性慢性發炎有較好的治療效果。

日常生活需注意5大保養重點

因此，臨床上通常會建議症狀較嚴重的患者採取複合式治療，針對不同的刺激、不同的發炎來源加以控制。不過毛奕甯提醒，由於酒糟肌最根本的原因還是體質因素，治療無法完全根治，所以日常生活中仍要注意以下幾點，包含：

1.避免刺激因素

曬太陽、喝酒、辛辣飲食、會使皮膚升溫的行為（如：洗臉、洗澡水過熱等）都是酒糟肌的刺激因素，會讓症狀更加嚴重，需盡量避開。

2.注意清潔

臉部應做好清潔，但酒糟肌不適合去角質、深層洗淨的洗臉劑，患者不應過度清潔，清洗後不應有乾澀、緊繃的感覺。

3.注意化妝品

相較於液狀的化妝品，乾粉狀的產品較不傷皮膚。以粉底為例，比起粉底液，更建議酒糟肌患者使用粉餅。另外，含有亮片、礦物質等成分的彩妝品容易因為物理性摩擦而刺激皮膚，因此選擇不含這些成分的彩妝品會更安全。

4.注意保養

保養應以保濕、保水為主，避免容易造成刺激的產品，如：酸類、抗老、美白保養品。

5.做好防曬

酒糟肌一定要做好防曬，不過化學性防曬對皮膚會造成刺激，建議可透過遮陽帽、防曬外套等，或是使用物理性防曬產品較不會刺激皮膚。

【本文授權轉載自健康醫療網

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