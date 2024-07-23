醫藥百科／反覆胃食道逆流 恐致食道癌

醫師提醒，反覆胃食道逆流恐致「巴瑞氏食道」，甚至釀成食道癌；示意圖。（圖／123RF）

現今社會生活節奏快，飲食作息不正常，胃食道逆流成為現代人的文明病，尤其對中壯年族群來說，「吃胃藥」成為緩解胃部不適或胃食道逆流常見的方式，不過，若長期服用胃藥，可能會改變腸胃道酸鹼值，致使腸胃道菌叢生長失衡，增加感染風險。醫師提醒，平時做好胃部保養才是根本之道。

「火燒心」是警訊

台灣屏東陳亮銘內科診所簡泰隆醫師指出，台灣民眾罹患胃食道逆流盛行率約達10%至20%，位於食道和胃交界處的「賁門」，是負責調控食物進入胃部的括約肌，平時是關閉的狀態，有食物進入時會打開。當賁門括約肌變鬆弛，那麼胃食道逆流便隨之而來。此外，一直發生潰瘍、開過刀或胃幽門堵塞，也容易出現反胃；值得注意的是，有些糖尿病病患胃排空的功能比較差，容易反胃。

胃食道逆流初期的典型症狀，心口會出現灼熱感，也就是一般人常說的「火燒心」，酸液湧上咽喉，或一直覺得喉嚨有異物感，甚至可能胸悶、胸痛，有些人慢性咳嗽吃藥吃不好，喉嚨反覆發炎、氣喘，少部分會有噁心感。年紀愈大罹患胃食道逆流的機率愈高，65歲以上罹患胃食道逆流盛行率約5成，至於工作壓力大、生活節奏快，肥胖、少運動所引發的胃食道逆流則不分年紀。

此外，胃食道逆流患者多數飲食習慣差，咖啡 、茶、辛辣、甜食不忌口，加上吃太快、暴飲暴食，或是中午過後才開始當天的第1餐，這些都會造成胃食道逆流反覆發作。慢慢食用、小口咀嚼，口水也會分泌較多，有助於中和胃酸，改善症狀。

簡泰隆醫師提到，發生胃食道逆流時，建議可適量喝溫開水，或補充水分多的西瓜、小黃瓜等，飯後散步促進胃部食物消化。

簡泰隆醫師叮嚀，出現胃食道逆流應找出病因，對症治療。曾遇過1名任職醫院助理的中年女性，一直有火燒心症狀，有時不明原因發燒，找不到感染原因，後來確定罹患乾燥症，因為唾液和口水極少，無法順利中和胃酸，胃食道逆流反覆發作，直到治療乾燥症後，胃食道逆流才獲得好轉。

臨床上針對胃食道逆流的治療，簡泰隆醫師表示，輕微症狀可能1周發作1次或2、3周不到2次，除囑咐患者改變生活習慣，也會開中和胃酸的「制酸劑」，如先開組織胺阻斷劑，若成效不好，會再開氫離子幫浦抑制劑（PPI），但如果飲食作息習慣不改變，很可能一直反覆發作，最後可能需要內視鏡手術或開刀。

若胃食道逆流症狀明顯卻一直不治療，反覆服用成藥、不斷發作，時間久了可能產生疤痕、出現胃纖維化，導致吞嚥困難。如果拖延5至10年都未好好治療，因為反覆發炎、黏膜產生變化，恐導致「巴瑞氏食道」，其他像是氣喘患者容易有胃食道逆流，比較罕見有慢性喉嚨發炎，胃酸往上侵蝕呼吸道，或是慢性鼻竇炎或肺炎，甚至有可能癌變、造成食道癌，不可輕忽。

保養護胃 應從源頭做起

許多民眾常常在胃很不舒服時，會到藥局 尋求急性解決方法，彰化誼安藥局簡宏安藥師認為，長期來看治標不治本，胃乳作用為暫時性中和胃酸，醫院開立的處方藥物如PPI在抑制胃酸，長期服用會影響鈣質吸收，容易引起骨鬆 、骨折，對腎臟也有危害。通常胃會分泌胃酸，幫忙消滅食物中的細菌，長期服用抑制胃酸或中和胃酸藥物，可能導致胃酸分泌不足，造成胃酸的PH值升高，容易使某些細菌趁虛而入或導致感染，例如幽門螺旋桿菌。

簡宏安藥師指出，當民眾因為急性胃痛諮詢，會先讓民眾服用胃乳快速緩解，但若是慣性胃食道逆流，一遇到胃不適就喝胃乳或服胃藥並非長遠之計，保養護胃應從源頭做起。1位40多歲的男性工程師，長期有「胃糟糟」的感覺，經建議服用含天然葫蘆巴成分的保衛佳，每天3餐飯前服用，服用1盒後，症狀明顯改善，發作頻率降低。

簡宏安藥師補充說明，保衛佳主要成分是天然葫蘆巴，遇水可形成膠狀物質，能在胃壁形成保護膜，降低胃酸侵蝕的機率，減少胃酸刺激，跟過往抑制胃酸的藥物作用機轉不同，能減緩胃食道逆流、消化性潰瘍等。若睡前容易被胃酸嗆醒或咳醒，可調整為睡眠服用2顆，早上服用1顆，而服用時多飲水配服，能發揮更好效果。

簡泰隆醫師提醒，預防胃食道逆流應戒菸酒，咖啡、茶，柑橘類、鳳梨和葡萄柚等偏酸水果盡量少碰，睡前3小時勿進食；睡覺頭部略高、左側睡以防胃酸逆流，平時則可多練習腹式呼吸法，訓練橫膈膜力量，有助改善胃食道逆流。簡宏安藥師則強調，平時應多注意規律飲食、飲食上少酸辣刺激，建議可透過溫和保健品來保養護胃，有助遠離胃酸逆流困擾，提升生活品質。

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