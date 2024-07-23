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醫藥百科／蕁麻疹癢不停 中醫內外調理復元

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慢性蕁麻疹反覆發作會造成心情低落，應找出誘發原因，可藉由中醫調理體質；示意圖。（圖／123RF）
慢性蕁麻疹反覆發作會造成心情低落，應找出誘發原因，可藉由中醫調理體質；示意圖。（圖／123RF）

蕁麻疹全年不分季節都可能發生，除了與個人體質息息相關，食用引發過敏的食物，或是寵物毛髮、天氣等環境因素，皮膚受到的刺激增加，都可能誘發蕁麻疹。如果反覆發作，面積範圍大或皮膚紅癢嚴重，中醫建議應從調理體質著手。

台灣聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫師指出，相較於常見的皮膚疾病如濕疹、異位性皮膚炎和乾癬，蕁麻疹的症狀和持續時間相對輕微且短。蕁麻疹可分為急性和慢性2種，「急性蕁麻疹」通常來得急去得快，皮膚上會出現又紅又癢，猶如蚊子叮咬的「疙瘩」，越抓越癢，發作範圍會更大，消退較慢。

如果蕁麻疹發作範圍不大，冰敷不久便會消失，有人可能發作幾分鐘或1小時就消失，也有可能隔天又發作，發癢當下可以用冰敷或冷水沖洗幫助緩解。但如果急性蕁麻疹反覆發作，甚至超過6周，就屬於「慢性蕁麻疹」。

西醫認為蕁麻疹發作與自體免疫功能有關，而中醫則認為是體質問題，鄭愛蓮醫師表示，蕁麻疹與體質改變、體內濕氣滯留如寒濕或熱濕，抑或體虛所致，環境改變因素，或是溫度、下雨天而誘發。臨床曾遇過1名北上學子返回家鄉，午覺醒來發現莫名引發蕁麻疹，出現塊狀紅疹伴隨發癢，推測與環境改變或是過敏反應有關聯。

另外，有些人可能以前家中養寵物不會過敏，但某天卻開始對寵物的毛髮過敏，鄭愛蓮醫師解釋，中醫觀點認為這可能是體質改變所致，體質改變並非一朝一夕，而是經過長時間的累積，例如某段時間工作壓力大、熬夜晚睡或心理壓力因素，導致五臟六腑功能改變、適應環境能力變差，過敏因此發作。

鄭愛蓮醫師進一步說明，蕁麻疹誘發原因很多，要看個別過敏原為何，若本身為過敏體質相對好發，通常很多食物不能吃。常見會導致過敏的食物包括夏季盛產的芒果、蝦蟹等帶殼海鮮類或花生、芋頭、奇異果等，還有人對黑芝麻過敏，吃了幾口芝麻糖，立刻感到喉嚨緊縮不適，馬上喝水稀釋舒緩，雖然少見，但日後飲食應多加留意。

「經常性的慢性蕁麻疹發作表示體質出了狀況，必須從調理體質下手。」鄭愛蓮醫師曾收治1名年約40歲擔任會計工作的女性上班族，每月會計結算日期間壓力大，慢性蕁麻疹就會大爆發，1天發作3到5次不等，腹部和四肢不停抓癢，嚴重心情低落。

中醫治療著重紓解肝氣鬱結、腎氣與肝氣不足，以及脾胃氣血的調理，若容易合併緊張則與膽氣虛弱、夜晚不好入睡有關，睡前加開合歡皮、夜交藤安神助眠，肝氣疏通、抗壓性增加，抵抗力也會提升；同時搭配清涼止癢藥膏外敷，每天發作次數可降至1到2次，隨著疹塊狀變小、減少，調理約2到3個月後可緩解恢復，不過復元時間長短則因人而異。

鄭愛蓮醫師提醒，中藥內外兼治調理期間，宜多運動，曬太陽、出汗，或是在家原地超慢跑至微流汗，都有助體內毒素排出，促進五臟六腑循環及代謝，加快蕁麻疹復原，降低皮膚疾病發作。

https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=63549

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