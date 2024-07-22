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陰莖長紅疹竟是皮蛇 醫：口交增加感染風險

林琮恩
35歲病患陰莖長許多紅色水泡，檢查後是帶狀皰疹長在陰莖的罕例；示意圖。（本報資料照片）
35歲病患陰莖長許多紅色水泡，檢查後是帶狀皰疹長在陰莖的罕例；示意圖。（本報資料照片）

泌尿科醫師顧芳瑜近期遇到一名35歲病患，陰莖上出現許多紅色水泡，且呈長條狀分布，搔癢與疼痛情況嚴重，經檢查後發現是帶狀疱疹長在陰莖上的罕見病例。

顧芳瑜指出，病人對於帶狀疱疹和生殖器疱疹難以區分，帶狀疱疹是水痘病毒引起，生殖器則是由單純性疱疹病毒引起，前者可藉疫苗預防，後者則無疫苗，須以藥物治療。

顧芳瑜表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，民眾免疫力低下、疲倦、壓力大時，藏在神經節內的病毒就有可能發作，造成疼痛，且可能出現永久性神經痛。帶狀疱疹可以透過接種疫苗預防，根據統計，完成兩劑疫苗施打，保護力可達97%，目前研究認為，不需重複補打。

台灣書田診所皮膚科主任醫師蔡長佑則說，帶狀疱疹長在陰莖較為少見，一般會檢查患者陰囊、股溝與大腿兩側有無類似水泡的疹子來判斷，若只有一小區而沒有蔓延，應是單純性疱疹，帶狀疱疹痛感明顯，也是臨床判斷依據之一。

蔡長佑說，不論是帶狀疱疹、單純性疱疹，藉由「性接觸」引起發病的機率高，尤其性交形式多元，由口交感染至生殖器，增加風險的情況也有可能，不過多數病人不是第一次發作，而是過去曾出現無症狀感染，病毒潛伏體內，因工作壓力大、熬夜等狀況，抵抗力不佳導致疱疹發作。

台灣馬偕醫院泌尿科資深主治醫師、台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭表示，帶狀疱疹直接侵犯陰莖的情況較為少見，多數生殖器紅點、潰瘍屬於單純性疱疹，此類疱疹不會留下後遺症，但感染期間病灶處容易有傷口，行房時會傳染給伴侶，建議暫停性生活，直到痊癒、不適感消失後再恢復性生活。

蔡長佑表示，單純性疱疹沒有疫苗可預防，目前治療方式包括外用藥、口服抗病毒藥物，臨床建議以口服藥為主，治療效果較佳，恢復速度較快，不過，部分民眾因同時服有多項藥物等原因不願再吃藥，可以外用藥物塗抹。

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