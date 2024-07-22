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冬病夏治 三伏貼增免疫力 減少呼吸道過敏

廖靜清、林琮恩
三伏天進行三伏貼，可補養陽氣、調整寒性體質，有助提升免疫力，對新冠病毒也有預防效果。（記者林琮恩／攝影）
三伏天進行三伏貼，可補養陽氣、調整寒性體質，有助提升免疫力，對新冠病毒也有預防效果。（記者林琮恩／攝影）

夏至過後，天氣高溫炎熱，近期新冠疫情又流行，許多人準備至中醫診所接受「冬病夏治」的「三伏貼」療法。中醫師指出，三伏貼結合了「三伏」和「貼灸」，在一年中最熱的「三伏天」進行穴位貼敷，主要目的是補養陽氣，治療陰寒疾病或調整寒性體質，有助提升免疫力，對新冠病毒也有預防效果。

三伏貼以細辛、延胡索、白芥子、甘遂、生薑等藥材揉製成藥丸，以自黏貼布敷於患者背部...
三伏貼以細辛、延胡索、白芥子、甘遂、生薑等藥材揉製成藥丸，以自黏貼布敷於患者背部穴位。（記者林琮恩／攝影）

三伏療效 最長可一年

三伏貼是以細辛、延胡索、白芥子、甘遂、生薑等藥材，揉製成藥丸，再以自黏貼布敷於患者背部穴位。台灣台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀指出，三伏天分為初伏、中伏和末伏，今年三伏天為7月15日、7月25日、8月14日，民眾可於這些日期的前後，接受三伏貼療法，效果最長可維持一年。

三伏貼4大適應症 資料來源：林舜榖
三伏貼4大適應症 資料來源：林舜榖

中國醫藥大學附設醫院中醫部針灸科副教授廖先胤表示，三伏貼治療效果經多項國際研究證實，針對4周內貼3次三伏貼，每次2至6小時的民眾進行血液檢查，發現有助調節IgA、IgE、IgG、IL-4等免疫球蛋白機能，可降低慢性感染、慢性發炎、反復感染等。

陰雨天貼 效果會打折

廖先胤指出，三伏貼以溫熱藥物敷在患者背後，利用夏季自然能量，搭配溫熱藥物，可將患者體質由虛寒改為溫暖，有助調控交感神經，調節肝腎功能，亦具有毛細循環、控制自律神經、平衡免疫系統與調控神經內分泌等效果。

台灣桃園市中醫師公會監事會召集人王國輝表示，目前新冠疫情染疫人數愈來愈多，民眾身上多少都有病毒殘留，若提升免疫力，也能抑制病毒活性。依醫學常理判斷，三伏貼有助防護新冠病毒感染，但實證研究仍在進行中，預計還需一年以上才有結論。

林舜穀強調，三伏貼要在炎熱的三伏天進行，此時人體陽氣最盛、經絡通暢、毛孔開放，藥物吸收效果最佳。三伏天的高溫能幫助驅散體內的寒濕之氣，但如果剛好遇到陰雨天，三伏貼效果會打折，建議將貼敷時間往前或往後調整，在氣溫較高、陽光充足的天氣進行貼敷，以確保療效。

孕婦幼兒 不建議使用

林舜穀提醒，三伏貼使用的中藥有一定的刺激性，長時間接觸皮膚可能會引起過敏、紅腫、搔癢、水泡等副作用。正式貼敷前可先在小範圍皮膚上進行過敏測試，觀察24小時內是否有過敏反應，若出現紅腫、搔癢等現象，應避免使用三伏貼或選擇其他替代療法。建議每次貼敷時間不超過2至4小時，初次使用或皮膚較敏感者可適當縮短貼敷時間，再逐漸增加。

不過，孕婦、一歲以下幼兒、嚴重藥物過敏、皮膚容易過敏、易引起水泡、蟹足腫體質或貼敷處有傷口者等，並不建議使用三伏貼。若是感冒、發燒及喉嚨發炎、中醫證型屬陰虛火旺或實熱者，建議要先詢問中醫師。

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