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56歲婦1天頻尿36次 原因竟是老公退休後太黏人壓力大

記者趙容萱／台中即時報導
身心科醫師卓以平說明，56歲張姓婦人飽受頻尿之苦，最後找上身心科才被診斷是自律神經失調。(記者趙容萱／攝影)
身心科醫師卓以平說明，56歲張姓婦人飽受頻尿之苦，最後找上身心科才被診斷是自律神經失調。(記者趙容萱／攝影)

台中56歲張姓婦人近年飽受頻尿之苦，一天頻尿高達36次，甚至整天守著馬桶，經身心科診斷疑因丈夫退休後太黏人，壓力造成自律神經失調，藥物治療雖獲得改善，但身心科醫師卓以平建議，學會放鬆才是根本之道。

張婦和丈夫不到60歲就退休，應該過著無憂退休生活，因頻尿困擾，原以為是泌尿道感染，先向泌尿科求診，但抽血發現沒感染，後來又轉到婦產科檢查，還被診斷為間質性膀胱炎，接受膀胱玻尿酸及肉毒桿菌治療仍無改善，最後頻尿次數高達1天36次，整日守著馬桶，不敢出遠門。

卓以平表示，夜尿平均1小時1次，嚴重失眠，相當焦慮，還出現胸悶、腸躁症、頭痛頭暈、身體酸痛等症狀，向身心科求診，被診斷出自律神經失調。

他說，自律神經易受到情緒、壓力所影響，若長期處於高壓之下，交感神經會一直處於活絡的狀態，讓身體持續緊繃，最後出現不適症狀，使交感神經和副交感神經運作失衡，即為自律神經失調，張婦經藥物治療1個月，即恢復到正常人每日解尿8次，但若不學會放鬆，一段時間後，藥物控制效果有限。

當身體自律神經功能失調時，只有調整恢復神經傳導物質活性相關的作用，才能恢復自律神經的正常功能，目前治療自律神經失調的方法，包括認知行為療法、心理諮詢和藥物治療，也可透過「自律神經檢測儀」測出是否有自律神經失調。

卓以平建議，藥物雖能快速解決不適，但不是唯一解決途徑，當然解鈴還須繫鈴人，什麼原因導致壓力大到自律神經失調而影響健康？找到原因並排除，配合醫師診療，才能徹底改善。

退休 檢測 失眠

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