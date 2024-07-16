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早上刷牙「臉嘴麻」竟是顏面神經麻痺 中醫針灸提升治療效果

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

71歲的王先生，某個早晨起床刷牙時，發現漱口水會從嘴角流出，右側上下嘴唇及臉頰感覺麻麻的，右側耳後也有輕微疼痛感。太太發現其臉部左右不對稱，右半邊明顯鬆垮，閉眼時右眼無法完整閉合。隔天，王先生至西醫檢查，被診斷為貝爾氏顏面麻痺症(Bell's Palsy)，醫師開立類固醇及B群控制發炎、減少神經受損、幫助修復神經，並建議至中醫針灸，增強療效。

貝爾氏疾病常見這些症狀 常與中風搞混

台灣台北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師廖皓涵指出，典型的貝爾氏顏面麻痺症狀：急性的（突然的，幾小時內）；嘴角不自覺流水（口水或漱口水）、嘴角歪向正常的那邊（表情不對稱）、法令紋消失；抬頭紋、眼皮無法閉合（甚至眼睛乾澀或是淚流不止）；臉部有麻鈍感、有些人會耳後疼痛、聽覺異常或味覺異常。

廖皓涵補充，如果伴有半邊肢體無力和感覺異常、口齒不清、抬頭紋沒有消失（可完整閉眼），需馬上到醫院求助，很可能是腦中風。另外一種情況是伴隨耳朵疼痛、耳朵附近出現水泡，這是由帶狀皰疹造成比較嚴重的顏面麻痺，稱為侖謝亨特氏症候群，需要合併抗病毒藥物治療。

與病毒感染有關 嚴重恐留後遺症

廖皓涵指出，造成貝爾氏顏面麻痺的原因與病毒感染有關，黃金治療時間是72小時，八成的病人在三個月內會復原，比較嚴重的患者有可能拖到1至2年才痊癒，也可能留下後遺症。

針灸疏通經氣 中藥調理體質

中醫觀點認為貝爾氏顏面麻痺症的原因主要有三：正氣不足，風邪入中；痰濕內生，阻於經絡；氣虛血滯，經脈失濡。

治療常用針灸疏通經氣，更可在慢性期加電刺激神經幫助肌肉收縮、消除水腫、增加循環，以縮短復原時間，也可由醫師判斷是否需開立中藥，加強祛風、清熱、利濕、化痰、補氣血等，幫助局部循環改善，加速神經修復，並調養體質，提升免疫力，避免再次發作。

神經肌肉日常可訓練 飲食也要注意

廖皓涵建議，患者平常可以多做嘟嘴、抬眉、微笑、閉眼等表情動作，或是嚼口香糖，訓練神經與肌肉，同時應注意面部保暖，可用溫毛巾熱敷，避免臉部吹風、洗冷水。若眼睛因無法閉合而乾澀，可用人工淚液維持濕潤，睡覺時可用透氣膠布黏住眼皮幫助閉合，或是用紗布沾生理食鹽水覆蓋保濕。

飲食上避免辛辣烤炸食物，如麻辣鍋、麻油雞、蔥、蒜、炸物等。應注意均衡飲食，多吃綠色蔬菜。最後，請保持心情輕鬆，避免過度勞累及緊張。貝爾氏顏面麻痺大多數會痊癒，不必過度焦慮擔心，以免心理負擔影響恢復力。

【本文授權轉載自健康醫療網

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