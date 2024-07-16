天氣太熱、宅在家吹冷氣狂追劇？ 小心乾眼症上身

在炎熱的夏天足不出戶，宅在家裡吹冷氣追劇，是許多人的最佳休閒選擇，但眼科醫師提醒民眾注意，冷氣房待太久容易造成眼睛淚水快速蒸發，再加上現代人頻繁接觸3C產品，白天工作至少八小時，晚上再繼續追劇、滑手機，無形中導致用眼過度、眨眼次數減少，容易導致乾澀不適，長久下來很容易就引起乾眼症上身。

長時間追劇眨眼次數少 乾眼症悄悄找上門

台灣精湛眼科診所院長許宏源醫師指出，人體約70%為水分組成，淚液是保護眼睛的重要成分，由外而內分別為油脂層、水液層及黏液層三結構組成，缺一不可。正常人一分鐘會眨眼15至18下，但如果長時間一直專注盯著3C產品，尤其是追劇看得認真目不轉睛時，就可能眨眼小於5至10下，明顯影響淚水組成。眼瞼具有雨刷功能，要將淚水均勻刷過，讓角膜有淚液保護，若沒有眨眼或眨眼次數過低，淚水更容易乾澀。此外，長期戴軟式隱形眼鏡、女性更年期或自體免疫疾病如乾燥症等，也可能引起乾眼症發作。

乾眼症的症狀包括眼睛痠脹，發紅、刺或痛，看事物視力模糊、畏光，嚴重甚至出現劇烈疼痛。乾眼症發作的時間常見在下午到晚上這段期間，因為用眼一整天，眼睛痠脹、刺痛、畏光或發紅等變得較明顯；還有些人因睡著時眼睛無法完全緊閉，產生一個空隙，導致早晨起床後眼睛容易出現乾澀問題，或眼睛分泌物多或視力比較模糊，這些都可能是乾眼症惹的禍，建議尋求醫師診斷，千萬別亂點眼藥水，以免導致症狀惡化。

乾眼症須對症治療 搭配自體血清多管齊下

許宏源表示，針對初期乾眼症的治療，會先開人工淚液、藥水或藥膏，藥水幫助眼睛保濕，如果睡著後眼睛會有縫隙閉不緊，晚上可將藥膏塗抹在眼中，減少早上眼睛乾澀。人工淚液建議可選擇單支裝不含防腐劑，使用上也比較沒負擔。

假設前述治療方式成效不彰或症狀嚴重，患者可考慮使用淚管塞，以淚管塞將淚管開口塞住，減少淚水流失，讓淚液均勻分布在眼球表面，維持淚膜穩定濕潤，進而避免乾澀情況發生。如果是罹患自體免疫疾病，嚴重乾眼且紅腫，甚至角膜出現破皮，則建議使用自體血清點眼液幫助角膜修復，改善眼睛乾澀。另外，如果發炎反應很嚴重，也可選擇免疫製劑抑制發炎，達到抑制眼睛乾澀的效果。至於目前新式的脈衝光原理像熱敷，能刺激淚腺分泌淚水，將油脂疏通排出，促使淚水量變多、淚液分泌更穩定。

臨床上會依照病人症狀給予最適合的治療，許宏源強調，7至8成患者都屬於缺油又缺水的混合性乾眼症，所以有時單一種治療方式會略顯不足，如果乾眼症狀嚴重，除了建議使用自體免疫血清點眼液或是免疫製劑藥水，達到控制眼睛發炎反應，讓淚水量更穩定。視症狀程度也可使用淚管塞、脈衝光疏通，再搭配自體血清點眼液或人工淚液的複合式雞尾酒療法，多管齊下。

自體血清點眼液不含防腐劑 三個月內要使用完畢

許宏源補充說明，自體血清點眼液製作需抽取自身血液，進行離心處理，再將分離出來的血清放進單支藥瓶中，讓患者點眼用，成分與淚液相近，沒有刺激性和毒性，能有效修復角膜點狀破皮。由於自體血清點眼液不含防腐劑，未開封須冷凍保存，三個月內要使用完畢；而開封後則須放冷藏保存，避免細菌汙染，外出時可放在裝冰塊的保冷瓶內攜帶，以達低溫 保存效果。此外，單支包裝可點四至六次，方便且衛生。

許宏源曾收治一名四、五十歲的婦女患有類風溼關節 炎，因為乾眼症試過各種人工淚液及淚管塞，治療快三個月未改善，直到建議使用自體免疫血清點眼液，每天點四至六次，紅眼慢慢消退，視力變清晰，畏光、刺痛症狀也減輕。持續點自血清點眼液兩個月後，乾眼症已趨穩定，目前僅須點人工淚液保養即可。

乾眼症儼然成為現代人慢性文明病之一，平時建議用眼30分鐘應休息10分鐘，可多食用深色蔬菜補充維生素A、C和葉黃素，清潔眼瞼髒污，適時熱敷眼睛來促進血液循環、淚水分泌，出外配戴太陽眼鏡和帽子以防護眼睛。許宏源提醒，如果以往看電腦或盯手機一小時都正常，現在看了半小時眼睛就感到疲累和酸澀，建議閉眼休息、勿持續戕害眼睛，以常保眼睛健康、遠離乾眼症。

【本文授權轉載自NOW健康】