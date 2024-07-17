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3C盛行 醫師：白內障提早來 6原因造成

廖靜清
白內障是眼睛常見的老化疾病，但因3C盛行，有年輕化趨勢；示意圖。（圖／123RF）
白內障是眼睛常見的老化疾病，但因3C盛行，有年輕化趨勢；示意圖。（圖／123RF）

白內障是眼睛常見的老化疾病，許多民眾詢問：老了一定會有白內障嗎？醫師表示，答案是肯定的。白內障屬於正常老化現象，活得愈久、一定會有。其症狀大多是55歲開始，目前台灣民眾50歲以上的發生率約50%、60歲以上約60%，跟年齡成正比。

台灣基隆長庚眼科主治醫師孫啟欽說，近年來，白內障的發生年齡有顯著下降趨勢，主因是3C盛行，診間已有40-50歲的患者需要進行手術矯正視力。

白內障源自於水晶體老化，孫啟欽說，隨著年齡增加，水晶體因為自由基的傷害，蛋白質結構慢慢被破壞，日積月累變得混濁，阻擋光線通過，視力也愈來愈不清楚。

夏日紫外線超強，不僅會造成皮膚老化受損，也會對造成水晶體提早老化。孫啟欽說，3C藍光和紫外線都會對眼睛產生直接或間接的光害，一定要配戴抗藍光鏡片或太陽眼鏡減少傷害。

當白內障造成視力嚴重下降、影響日常生活時，建議採取手術，想要完全治療白內障，目前只能依靠手術更換人工水晶體。術後要避免眼睛直接接觸強光及紫外線，並維持良好生活習慣，包括多喝水、控制糖分攝取、避免用眼過度等。

除了年齡老化因素，孫啟欽提醒，還有六項原因會加速白內障提早報到，民眾應養成定期眼部檢查的習慣，及早追蹤與治療，避免併發其他眼疾而導致失明的風險。

導致白內障年輕化原因

1、外傷：眼睛如果曾受過撞擊或外傷，可能引起水晶體病變，加速白內障提早發生。

2、糖尿病：血糖升高讓水晶體就像泡在糖水裡，破壞水晶體蛋白質原本的排列結構。

3、藥物：長期服用類固醇藥物，或濫用類固醇藥水，傷害水晶體核外的上皮細胞。

4、罹患虹膜炎：屬於最常見的葡萄膜炎，若沒有適當的治療，可能會引起白內障。

5、視網膜剝離：因為手術而引起「次發性白內障」，長出一層膜狀混濁物。

6、高度近視：高度近視讓眼睛提早退化，易產生「早發性白內障」。

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