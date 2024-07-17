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家族史+角膜薄+三高 易罹青光眼

林琮恩
青光眼的檢查方式，包括量測眼壓，以及視野、眼底鏡檢查等；示意圖。（圖／123RF）
青光眼的檢查方式，包括量測眼壓，以及視野、眼底鏡檢查等；示意圖。（圖／123RF）

民眾使用3C電子產品時間延長，不少人認為太常看螢幕導致眼壓高，就會發生青光眼。醫師說，使用科技產品的確會使眼壓升高，但高眼壓未必會導致青光眼，需與家族史、高度近視等情況綜合評估。而在台灣，更有一群容易罹患急性青光眼的「特殊族群」。

直系血親青光眼 機率高9倍

台灣青光眼權威醫師、三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文表示，青光眼高危險群包括具家族史者、眼壓較高者、高度近視者及三高患者。直系血親罹患青光眼者，則自身罹患青光眼比率，較一般民眾高出七至九倍；近視超過500度的民眾，罹患青光眼機率也提升；高血壓、高血糖的三高患者，則會因疾病併發症，導致「繼發性青光眼」；眼球受過外傷、眼內長腫瘤或眼球反覆感染，也容易造成青光眼。

呂大文指出，美國一項長期研究發現，高眼壓患者未必會變成青光眼，患者在眼壓高以外，合併家族史、角膜厚度較薄、三高疾病等，才有較高機率變成青光眼。若單純因長期使用3C產品，或長期低頭造成眼壓高，則屬單純的高眼壓症，在眼睛承受眼壓能力較強的情況下，變成青光眼的機率少之又少。

預防青光眼發作 4方法可行

1.選擇大螢幕3C、避免低頭。

呂大文建議，民眾使用3C產品時可盡量選擇螢幕大的產品，「能用筆電就別用平板，能用平板就少用手機」，使用期間則應避免低頭。電競運動屬於激烈且必須長期用眼的活動，患者應避免從事。

2.做重訓時避免憋氣，建議選擇溫和的運動。

近年民眾風行健身重訓，呂大文表示，青光眼患者從事重訓時，應避免憋氣，否則恐會讓眼壓升高壓迫視神經，應由專業教練在旁陪伴。患者可以游泳，但應避免深潛，否則水中壓力也會導致眼壓升高。他建議，青光眼患者應以較緩和、低調的運動為首選，例如步行、低速小坡登山、騎腳踏車等，激烈運動則是能避免就避免。

3.避免熬夜導致眼壓升高。

和其他慢性病一樣，平時要盡量吃好、睡好，避免因為熬夜導致隔天眼壓升高，眼睛中的「房水液」分泌速率失調，水分來不及排出，恐會讓眼壓升高的狀況惡化。

4.患者、高危險群都要定期追蹤。

「被診斷青光眼的患者，應每一至三個月追蹤一次；疑似青光眼患者，則是每半年追蹤較為安全。」呂大文表示，青光眼的檢查方式包括量測眼壓，以及視野、眼底鏡檢查等。未確診青光眼、高眼壓症的一般民眾，若年過35歲，也建議進行一次完整眼部檢查；近視超過500度的人，建議25歲就要定期接受檢查，可比較幾年後眼睛狀況是否改變；有家族史者，應該更積極受檢。

三高 併發症 高血壓

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