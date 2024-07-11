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每年打2次 愛滋新藥試驗100%有效

編譯尤寶琪／即時報導
在南非和烏干達所作的一項大型愛滋治療臨床試驗顯示，每年注射兩次的新預防藥物，獲得100%的預防效果，可全面保護年輕女性免受愛滋病毒感染。(美聯社)
在南非和烏干達所作的一項大型愛滋治療臨床試驗顯示，每年注射兩次的新預防藥物，獲得100%的預防效果，可全面保護年輕女性免受愛滋病毒感染。(美聯社)

南非和烏干達進行的一項大型愛滋治療臨床試驗顯示，每年注射兩次的新預防藥物，取得了100%的預防效果，可全面保護年輕女性免受愛滋病毒感染。

這項名為「Purpose 1」的臨床測試，主要是在測試美國生物製藥巨頭吉利德科學(Gilead Sciences)所研發的愛滋病毒預防藥物Lenacapavir，是否能比其他兩種日常服用的藥物Truvada F/TDF與Descovy F/TAF，更好地提供愛滋病毒感染防護作用。這三種藥物都屬於接觸前預防(pre-exposure prophylaxis，PrEP)藥物。這項臨床測試共在烏干達三地點和南非25地點進行，共有超過5000名16到25歲的女性參與。

Lenacapavir(Len LA)是一種藉由破壞圍繞在HIV遺傳物質和必需酶的錐形外殼達到抑制病毒效果的HIV衣殼抑制劑，且因為Lenacapavir的半衰期很長，所以一年只需要進行兩次皮下注射治療就足夠。

「Purpose 1」是具三個目的的臨床測試：第一，比較Lenacapavir是否比每日口服的Truvada(F/TDF)預防藥物，提供更好的HIV感染保護作用；第二，同時測試新型每日口服藥物Descovy(F/TAF)，是否與Truvada F/TDF一樣有效；第三，參與者以2:2:1 的比例，隨機分配到Lenacapavir、Truvada或Descovy藥物。

根據臨床數據，接受 lenacapavir 治療的 2,134 名女性無人感染HIV，防禦效果為100%；服用Truvada(F/TDF)的1068名女性中，有16人(或1.5%)感染HIV，而服用Descovy(F/TAF)的2136 名女性中有39人(或1.8%)感染了HIV。

由於Lenacapavir效果表現優異，獨立資料安全監測委員會在審查臨床結果後，指出盲測中的「安慰劑」是不道德的作法，並建議吉利德科學停止盲測階段，並為所有參與者都提供Lenacapavir藥物。

南非

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快看世界／什麼是「認知測試」？能測出來什麼？

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