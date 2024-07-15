13年罹患3次肝癌 75歲農婦靠健檢揪出腫瘤

C肝患者罹患肝癌機率是一般人的15至20倍，醫師建議應定期檢查。；示意圖。（圖／123RF）

台灣彰化縣75歲楊姓農婦罹患C型肝炎，13年前到今年，先後三次檢出肝癌，都沒痛感；醫學統計C肝患者罹患肝癌機率是一般人的15至20倍，即使治療後看不到腫瘤 但癌症 易復發，醫師建議這類患者應定期檢查。

楊姓農婦日前回診，對醫護人員表示，過去13年間3次透過定期檢查發現肝癌，每次聽到醫生說「又看到肝癌」她都憂心不已，幸好每次癌症初期就發現，沒對外擴散，她因此沒感到不舒服，如果不舒服才就醫，可能病情不樂觀。這次她有丈夫陪伴到醫院治療，「有愛相隨」覺得安心，治療過程不需要麻醉卻無痛感，她很放心。

彰化縣楊姓農婦第三度檢出肝癌，利用俗稱光子刀的「身體立體定位放射治療法（SBRT）」治療。（記者簡慧珍／攝影）

台灣衛福部彰化醫院放射腫瘤科醫師林伯儒指出，楊婦今年5月定期檢查發現肝臟有一顆2.5公分大的惡性腫瘤，沒擴散到肝外淋巴結，因腫瘤比較大、位在橫隔膜下方，及考量楊婦年紀，不再採電燒，肝膽腸胃科轉介到放射腫瘤科進行俗稱光子刀的「身體立體定位放射治療法（SBRT）」，通過健保 審查由健保支應，經過一星期五天的密集治療，過程順利，目前追蹤觀察。

個案管理師游雅方說，肝臟是沉默的器官，在臨床上，很多人身體出現異狀到醫院檢查時往往肝癌末期為時已晚，這種個案醫護見太多了，楊姓農婦2007年健檢時確診C型肝炎，能遵從醫囑每3個月追蹤一次，2011年定期健檢時發現早期肝癌約1公分，透過無線射頻燒灼術（簡稱電燒）殺死癌細胞，2016年定檢發現1.3公分的惡性肝腫瘤再次電燒，今年5月第三次檢出初期肝癌，幸好早期發現得以早期治療。