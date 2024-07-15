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慢性腎病是沉默殺手 護腎八招保健預防

鄒尚謙
想維持腎臟健康，必須預防三高、避免肥胖、飲食均衡、少攝取加工食品，同時不吸菸、不濫用藥物等；示意圖。（圖／123RF）
想維持腎臟健康，必須預防三高、避免肥胖、飲食均衡、少攝取加工食品，同時不吸菸、不濫用藥物等；示意圖。（圖／123RF）

慢性腎臟病是沉默的殺手，醫師提醒，腎臟幫助人體排除毒素，對於三高（高血糖、高血脂、高血壓）民眾來說，腎臟更要好好保護，避免腎臟過濾功能不斷下降。台灣衛福部國健署提供「護腎8招」，做好預防保健。國健署長吳昭軍也提醒，民眾可利用健康檢查，定期監測腎臟健康。

腎臟是人體重要的器官之一，主要功能是維持身體水份平衡及清除體內廢物，要想維持腎臟健康必須預防高血糖、高血壓及高血脂，控制體重避免肥胖、飲食均衡、少攝取加工食品，以及不吸菸且不濫用藥物等，才能避免腎功能損傷。

國健署長吳昭軍也提醒，慢性腎臟病是沉默的殺手，早期沒有明顯症狀，等到發現時，腎臟功能可能已有相當程度的受損。

國際腎臟醫學會（ISN）與國際腎臟基金會（IFKF）共同提出「黃金護腎8招」，民眾可遵循下列原則，建立保腎健康的良好習慣：

1、健康飲食：適當且均衡攝取6大類食物，避免大魚大肉的習慣，減少鹽分、調味料及加工食品的攝取。

2、規律運動：每次運動約30分鐘，每周累積150分鐘以上中度身體活動，有助於維持理想體重，降低血壓和慢性腎臟病的風險。

3、多喝水：攝取足量的水份，建議每日攝取大約2000 c.c.的水分。

4、不抽菸：抽菸會刺激交感神經，導致血壓升高造成腎臟負擔，如有戒菸需求，可尋求專業協助。

5、定期檢查腎功能：透過抽血及驗尿，可了解自己是否有蛋白尿及了解自身的腎絲球過濾率指數，尤其是腎臟病高風險族群（高血糖、高血壓、高血脂、吸菸者及肥胖者）更應定期接受檢查，透過抽血及驗尿檢查，可幫助掌握自己的腎功能狀況。

6、控制血糖：糖尿病是引發腎臟損傷最主要的原因，減少攝取含糖飲料及甜食，有助於降低腎病變的風險。

7、控制血壓：血壓高會影響腎臟血管，並導致其硬化，應每天定期測量血壓，健康成人血壓參考值應小於120／80mmHg，才可降低罹患腎臟病及心血管疾病的風險。

8、避免服用不當藥物：長期服用非類固醇抗發炎藥物（NSAIDs）及止痛藥可能會損害腎臟，如有身體不適應尋求專業醫療協助，切勿自行亂服用西藥或中草藥偏方，以免傷害腎臟。

高血壓 三高 心血管疾病

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