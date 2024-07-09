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48歲婦特定日子頭痛欲裂 醫診斷：身體警示「已經不年輕了」

記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院中醫師張煒東為患者把脈診治。(記者簡慧珍／攝影)
衛福部彰化醫院中醫師張煒東為患者把脈診治。(記者簡慧珍／攝影)

台灣彰化縣48歲李姓婦人長期頭痛，自行紀錄頭痛最嚴重時間集中在月事或太疲勞，痛到「頭頂、鬢邊嚇嚇叫」但腦部檢查正常，靠吃強效止痛藥僅短暫緩解，轉向中醫求助調理並規律運動，放慢生活步調，已大幅改善頭痛。

李婦回診表示，因家族工廠事情很多，她一忙就容易頭痛，經自行觀察記錄最常痛在頭頂與兩側，吃一般止痛藥根本無效，要服用強效止痛藥才能稍止，多次到醫院做腦波和電腦斷層等檢查，報告顯示腦部沒問題。

衛福部彰化醫院中醫師張煒東說，李婦月事和工作繁重忙碌無預警的頭痛，屬於機能退化型頭痛，痛點在兩側太陽穴附近是少陽經頭痛，在膽經範疇，可能壓力大、睡眠不足、勞累過度等原因引發，開立柴胡、川芎、黃耆等中藥調理；頭頂痛是厥陰經頭痛，在肝經範疇，虛寒體質的人較易發生，用吳茱萸、藁本系列的中藥調理。

張煒東表示，他請李婦記錄頭痛的徵兆和時機，發現每到工廠大量出貨時、月經期間總會頭痛特別厲害，於是請她放慢生活步調，在容易頭痛的日子請假休息，下班後健走、慢跑做些運動，後來李婦參加運動中心瑜伽課程3個月，就很少頭疼，氣色好轉。

張煒東指出，人體約在30歲開始退化，40歲以後很明顯可感受退化速度，如果年輕時過度使用身體，退化更快，可能以視力老花、體力變差、肌少症、肩頸痠痛、頭痛等症狀表現。

臨床上發現體力開始衰退而照樣很忙碌的人，最常會發生和李婦一樣莫名頭痛，檢查也找不出原因，張煒東建議，機能退化型頭痛多發生在40歲至50歲的蠟燭兩頭燒婦女，放不下工作，身體就用頭痛示警「已經不年輕了」，患者可用中藥調理，更重要的是放緩生活步調，透過規律運動增強體力來減緩衰退。

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