女上班族腰際痣愈來愈大以為病變 原來是老人斑

女子腰際有顆黑痣近來愈來愈大令她擔憂。（台中榮總嘉義分院提供）

台灣嘉義有名女性上班族，擔心腰際間的痣逐漸變大可能產生病變，前往台中榮總嘉義分院美容中心諮詢，經整形外科醫師朱俊旭診斷，病灶為俗稱「老人斑」的「脂漏性角化症」，非一般黑痣。醫師朱俊旭建議，使用飛梭雷射儀器治療，經一次性雷射後，原突起的脂漏性角化點，瞬間清除，女子驚喜不已。

醫師朱俊旭表示，脂漏性角化症又稱老人斑，形成的原因除了年齡、抽菸、睡眠不足，又屬紫外線影響最深，脂漏性角化症是一種良性角質及表皮層增生，合併色素增加的現象，常出現在臉部及四肢上，摸起來黑黑、凸凸的，常被誤以為是痣，這些褐色突起的塊狀斑點雖對身體無害，且斑點還有日益變大的可能，許多年輕人也因為長期沒有防曬導致皮膚老化而出現老人斑。因為長的斑點多寡，通常會隨著年齡增加，此症也被認為是年長者必有的皮膚症狀。

朱俊旭表示，美容中心設有魔顏飛梭雷射儀器，能撫平痘疤皺紋，適應症為皮膚細紋、疤疤凹洞、毛細孔粗大、皮膚暗沉、皮膚角質對肌、色素沉著或色素斑。恰巧解決這位女性上班族的煩惱。