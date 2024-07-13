婦人產後頻漏尿 雙管齊下解困擾

病患產後陰道鬆弛，造成漏尿困擾，經過凱格爾運動訓練、陰道雷射療程後，漏尿情況大幅改善；示意圖。（圖／123RF）

30多歲的小冰（化名）生產完後，打噴嚏、抱小孩或大笑時，深受漏尿之苦；經檢查評估是因生產造成陰道鬆弛，產生應力性漏尿，在醫師的指導下做凱格爾運動訓練陰道肌肉，並實施陰道雷射療程，治療後漏尿情形大幅改善，擺脫底褲濕答答的尷尬。

40多歲的阿琪（化名）進入更年期，因雌激素減少造成陰道乾澀，在親密行為時陰道總有燒灼的疼痛感，與另一半的性生活大受影響，向醫師羅如君諮詢後，進行陰道雷射療程刺激膠原增生，緊縮陰道；在第二次治療後，她反饋親密行為時不適的感覺消失，陰部變得較為緊緻有彈性，治療過後與伴侶對性生活都感到滿意。

台灣台中榮總嘉義分院婦女醫學科醫師羅如君表示，女性陰道周圍為骨盆底肌，可能會因生產、更年期、老化等因素使此肌肉鬆弛，鬆弛的肌肉也造成日常漏尿、頻尿的困擾。

羅如君表示，對於陰道鬆弛的治療，經醫師評估後可實施陰道雷射手術（婦克漏雷射Fotona俗稱G緊雷射），使陰道內壁新生膠原蛋白、刺激骨盆內筋膜層，提升尿道和膀胱上壁肌肉緊縮，對於陰道緊實度、飽滿度及濕度都能產生良好的效用，能夠改善漏尿情形。

至於凱格爾運動，羅如君說，先平躺或坐在椅子上，腳底平放膝蓋彎曲，慢慢收緊骨盆底肌保持5至10秒鐘，然後放鬆5至10秒鐘，循環10次每日可做3至4組，有助於減少漏尿，也有助性生活。