我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

陸劇小生演技第一名打敗胡歌 倒數3名是他們

婦人產後頻漏尿 雙管齊下解困擾

李宗祐
病患產後陰道鬆弛，造成漏尿困擾，經過凱格爾運動訓練、陰道雷射療程後，漏尿情況大幅改善；示意圖。（圖／123RF）
病患產後陰道鬆弛，造成漏尿困擾，經過凱格爾運動訓練、陰道雷射療程後，漏尿情況大幅改善；示意圖。（圖／123RF）

30多歲的小冰（化名）生產完後，打噴嚏、抱小孩或大笑時，深受漏尿之苦；經檢查評估是因生產造成陰道鬆弛，產生應力性漏尿，在醫師的指導下做凱格爾運動訓練陰道肌肉，並實施陰道雷射療程，治療後漏尿情形大幅改善，擺脫底褲濕答答的尷尬。

40多歲的阿琪（化名）進入更年期，因雌激素減少造成陰道乾澀，在親密行為時陰道總有燒灼的疼痛感，與另一半的性生活大受影響，向醫師羅如君諮詢後，進行陰道雷射療程刺激膠原增生，緊縮陰道；在第二次治療後，她反饋親密行為時不適的感覺消失，陰部變得較為緊緻有彈性，治療過後與伴侶對性生活都感到滿意。

台灣台中榮總嘉義分院婦女醫學科醫師羅如君表示，女性陰道周圍為骨盆底肌，可能會因生產、更年期、老化等因素使此肌肉鬆弛，鬆弛的肌肉也造成日常漏尿、頻尿的困擾。

羅如君表示，對於陰道鬆弛的治療，經醫師評估後可實施陰道雷射手術（婦克漏雷射Fotona俗稱G緊雷射），使陰道內壁新生膠原蛋白、刺激骨盆內筋膜層，提升尿道和膀胱上壁肌肉緊縮，對於陰道緊實度、飽滿度及濕度都能產生良好的效用，能夠改善漏尿情形。

至於凱格爾運動，羅如君說，先平躺或坐在椅子上，腳底平放膝蓋彎曲，慢慢收緊骨盆底肌保持5至10秒鐘，然後放鬆5至10秒鐘，循環10次每日可做3至4組，有助於減少漏尿，也有助性生活。

上一則

果皮富含花青素有益健康 吃葡萄別吐葡萄皮

下一則

公共泳池也會染菜花？ 醫師教4招降風險

延伸閱讀

戲說從頭／謝霆鋒拍動作戲 要張學友「放膽打」

戲說從頭／謝霆鋒拍動作戲 要張學友「放膽打」
「下交叉症候群」 3招舒緩背痛

「下交叉症候群」 3招舒緩背痛
「油包肉」的人愈來愈多 死亡風險激增 營養師教你「改善肌少症肥胖」

「油包肉」的人愈來愈多 死亡風險激增 營養師教你「改善肌少症肥胖」
婦產後肌肉鬆弛漏尿苦 醫師指導肌肉訓練、雷射解困擾

婦產後肌肉鬆弛漏尿苦 醫師指導肌肉訓練、雷射解困擾

熱門新聞

白內障是眼睛常見的老化疾病。示意圖。（123RF）

老了一定會有白內障？ 醫師：小心6原因致提早發生

2024-07-07 17:26
過度使用漱口水，可能會刺激口腔黏膜，導致黏膜脫落或紅腫等；示意圖。(圖／123RF)

用完漱口水用清水？常見3大迷思

2024-07-09 02:00
69歲的周潤發喜愛跑步，日前他在中國北京朝陽公園跑步，同樣被民眾認出，大家也將合照分享到社群，但從照片中再次發現，他的手臂上出現幾顆突起物。台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，如果皮膚出現多發性的皮膚腫瘤，將以脂肪瘤最為常見。（取材自小紅書）

野生周潤發皮膚驚見多顆突起物 醫曝最有可能是這種瘤

2024-07-10 05:01
芒果營養成份高，除防癌之外，還可護眼、增食慾。（圖/123RF）

吃芒果 掌握2重點降過敏 4種人盡量少吃

2024-07-11 02:00
女子腰際有顆黑痣近來愈來愈大令她擔憂。（台中榮總嘉義分院提供）

女上班族腰際痣愈來愈大以為病變 原來是老人斑

2024-07-09 17:19
天氣炎熱，腹瀉、便秘患者增加。高雄縣醫師公會前理事長、開業醫師王宏育說，症狀輕微可以吃蘋果緩解，但如果吃法錯了，無法改善不適症狀。（本報資料照片）

天氣熱腹瀉、便秘者增 醫：吃蘋果可緩解但吃法大不同

2024-07-07 04:43

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷