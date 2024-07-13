熱浪下高溫易脫水 夏天也會心肌梗塞

氣溫高升，若水分補充不足，血液會變濃稠，提高急性心肌梗塞的機會；示意圖。（圖／123RF）

夏日高溫 難耐，總是全身汗涔涔，流太多汗易脫水、引發中暑，也會導致凝血「傷心」。心臟科醫師表示，氣溫高升，身體會藉由擴張血管來增加排熱，若水分補充不足，血液會變濃稠，進而產生血栓，提高急性心肌梗塞的機會。

別等口渴才喝水

台灣台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，天氣冷影響血管收縮、天氣熱血管擴張，兩者機制不同，但是都會發生心肌梗塞。高溫會增加每日排汗量，讓體內水分蒸發，若不適時補水，血液會因脫水而變得濃稠，影響到血管內的流動。另外，脫水會降低血液循環量，加重心臟運作負擔，容易引發心律不整或心臟衰竭。

血液中超 過90%是水，適時補水非常重要，林謂文強調，不要等到口渴才喝水，避免身體處在「微脫水」狀態中。多喝水，除了防止心臟功能受損，也能降低夏日熱衰竭、熱中暑等急症。如果是外勤人員或須常在戶外高溫下工作者，建議適度補給鹽分或運動飲料，平衡身體的電解質。

心悸胸悶要注意

氣溫節節上升，幾乎冷氣開整天，林謂文提醒，從室外35℃（95℉）高溫進到22℃（71.6℉）涼爽的室內，溫差足足13℃（23.4℉），刺激著交感神經，會使心臟的冠狀動脈收縮，有心悸、胸悶、呼吸困難的感覺。過大的溫差變化，也會造成心腦血管意外發生，應試著讓身體慢慢適應溫度，啟動體溫調節反應。

林謂文呼籲，民眾應從日常飲食、運動著手改善，少吃高油、高鹽、高糖食物，且戒除抽菸、喝酒、熬夜等不良習慣。他觀察，心臟疾病不是老年人專利，已經年輕化且年齡範圍廣，有三高 、家族史、糖尿病、肥胖等高危險族群，可從30歲開始接受定期檢查，揪出隱藏問題。