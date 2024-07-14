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不抽菸卻罹患肺腺癌 恐因基因突變

賴昀岫
藝人汪建民去年10月背後劇痛，檢查後竟是肺部有惡性腫瘤。（記者葉君遠／攝影）
藝人汪建民去年10月背後劇痛，檢查後竟是肺部有惡性腫瘤。（記者葉君遠／攝影）

56歲的台灣藝人汪建民罹肺腺癌4期，癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，已接受長達7個月的化療，醫師指出，肺癌患者尤其是肺腺癌，因為初期症狀不太明顯，跟感冒也很類似，導致許多被確診時，病程都已發展至晚期，治療上「有無肺癌基因突變」是重要影響因子，但非常年輕時就開始抽菸的民眾，30、40歲罹患肺癌機率就相對提高；不抽菸的民眾，可能受到二手菸、空汙、家族史、職場環境等因素影響。

汪建民受訪時提到，自己去年10月背後劇痛，檢查發現肺部出現惡性腫瘤，癌細胞擴散並吞噬頸椎最後一節和脊椎第一節相連處，而腦部也出現2顆腫瘤，並表示自己平時不菸不酒，卻罹肺腺癌，去年12月開刀並接受化療，目前已經過9次化療，超過60次電療，最辛苦時頭髮全部掉光、進食失去味覺，體重也從89公斤一路下滑到77公斤。

有人不抽菸卻罹患肺癌，治療上「有無肺癌基因突變」是重要影響因子；示意圖。（圖／1...
有人不抽菸卻罹患肺癌，治療上「有無肺癌基因突變」是重要影響因子；示意圖。（圖／123RF）

台北榮總胸腔部主任、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民說，肺癌早期症狀包含咳嗽，容易被和感冒混淆，也有些人會出現氣喘、咳血等，四期患者有些會出現聲音沙啞的症狀，比較不典型的症狀表現，如腦中風、骨頭疼痛，如肩胛骨、脊椎骨、肋骨疼痛等，則和癌細胞轉移有關。

很多患者被診斷時，都已是晚期，抽菸習慣、空氣汙染、職業類別與家族史等，都是可能的影響因子。有些患者不抽菸卻仍罹患肺癌，很可能就是吸入二手菸所致，也提醒民眾要留意空氣品質指標，如果空品不佳，就避免到戶外活動，如有戶外活動需求，要記得配戴口罩。

車輛或工廠所排放的廢氣、汙水或煙霧都可能含有致癌物質；長期處於鈾、石綿、煤焦油、鎳、鉻、砷等工作環境，得肺癌比率是一般人3至4倍，陳育民說，礦工就是高風險職業別之一；家族史部分，如果父母或手足等二親等血親罹患肺腺癌，自己也會是風險族群。

醫界發現肺腺癌最常見的基因突變類型，包括EGFR、ALK、cMET、HER2、BRAF、KRAS等，陳育民表示，基因檢測將是治療的重要參考，如果找得到對應的基因型別，就能透過標靶藥物治療，如果沒有的，就可能選擇免疫治療、化療，或兩者皆進行。

台北榮總衛教資訊指出，肺癌指的是，肺臟或支氣管處長出的惡性腫瘤，腫瘤細胞會侵入並傷害鄰近組織和器官，當腫瘤變大時也會侵犯淋巴管及血管，藉由淋巴系統或血液系統蔓延到其他部位，類型大致可分為佔8成以上的非小細胞癌，以及生長擴散較快的小細胞癌。

腫瘤 癌細胞 中風

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