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長期胃食道逆流 小心巴瑞特食道症上身

萬于甄
如果長期胃食道逆流，醫師提醒可能是巴瑞特食道找上門，手術後仍要維持健康生活及飲食習慣；示意圖。（圖／123RF）
如果長期胃食道逆流，醫師提醒可能是巴瑞特食道找上門，手術後仍要維持健康生活及飲食習慣；示意圖。（圖／123RF）

胃食道逆流可謂現代人常見的文明病，一名50多歲陳姓男子就長期受胃酸逆流困擾，喉嚨更時常感到「卡卡」有異物感，前往台灣成大醫院胃腸肝膽科就診，經胃鏡檢查後被診斷出巴瑞特食道症，且病變範圍不小，在胃腸肝膽科醫師謝名宗建議下，以射頻燒灼術和內視鏡抗逆流手術治療，術後2個月恢復情況良好。

謝名宗表示，近年由於飲食文化改變和生活步調加快，台灣目前平均每10個人就有3名胃食道逆流患者，且每年都有上升趨勢，在門診中也大約有3成胃食道逆流病人，而胃食道逆流嚴重時，恐導致食道潰瘍、巴瑞特食道症甚至食道癌等情況。

他說，治療胃食道逆流甚至是有巴瑞特食道症患者，通常會先透過「氫離子阻斷劑」藥物治療，改善症狀並預防巴瑞特食道的惡化，不過氫離子阻斷劑偶伴隨輕微副作用，像是頭疼、脹氣、腹瀉等，且較無法根治，因此不少病人對服藥會感到「厭煩」。

台灣成大醫院胃腸肝膽科醫師謝名宗表示，近年由於飲食文化改變和生活步調加快，胃食道...
台灣成大醫院胃腸肝膽科醫師謝名宗表示，近年由於飲食文化改變和生活步調加快，胃食道逆流患者每年都有上升趨勢，而嚴重時恐導致食道潰瘍、巴瑞特食道症甚至食道癌等情況。（記者萬于甄／攝影）

案例中，50歲的陳男被診斷出巴瑞特食道症時，起初謝名宗也建議先長期規律服用氫離子阻斷劑，並定期安排胃鏡追蹤，陳男持續藥物治療4個月後，雖症狀穩定控制，但只要服藥時間不對或漏服1天，「火燒心」的不適感就會迅速發作，經評估後才以射頻燒灼術和內視鏡抗逆流手術進行治療。

謝名宗指出，近年隨著內視鏡技術發展進步，射頻燒灼術已能有效去除巴瑞特食道病灶，病人若病變部位大於3公分，或是合併細胞病變等規定條件，手術可由健保全額給付，且目前病人經3到5年的術後追蹤，再復發率低，另外，透過內視鏡抗逆流手術則可有效改善胃食道逆流的症狀。

謝名宗也提醒，儘管手術能顯著改善胃食道逆流症狀和巴瑞特食道，但維持健康生活及飲食習慣相當重要，建議在進食時細嚼慢嚥、避免暴飲暴食、減少糖類和咖啡因攝取，保持充足睡眠與適度運動，才是解決胃食道逆流的重要關鍵。

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