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八旬老婦雙眼複視畏光點眼藥水無效 就醫查出是動脈瘤作祟

記者林宛諭／彰化即時報導
郭明錡醫師表示，隨著科技的發達，現在有用經皮穿刺置放導管到顱內，置放線圈和支架來治癒動脈瘤。(彰基提供)
郭明錡醫師表示，隨著科技的發達，現在有用經皮穿刺置放導管到顱內，置放線圈和支架來治癒動脈瘤。(彰基提供)

台灣彰化縣一名80歲曾姓老太太因頭暈目眩、雙眼複視、畏光，到眼科治療也未見改善，後來甚至右眼皮下垂，完全睜不開，只能「睜隻眼、閉隻眼」，被轉診到彰基醫學中心神經外科，發現原來是顱內後交通動脈瘤作祟，經開顱動脈瘤夾除手術後，右眼皮終於可張開，畏光與複視重影症狀也改善。

曾老太太雙眼複視、畏光長達1個月，一開始先到眼科看診，拿藥滴眼藥水都沒改善，一周後忽然右眼皮完全睜不開，即使右眼皮勉強撐開，看東西也模糊不清還有重影，即轉診到彰基神經外科，發現老太太右眼球已無法正常轉動，即安排電腦斷層血管攝影，發現竟是長達8mm的右側顱內後交通動脈瘤，造成動眼神經壓迫。

彰基立即立即安排進行開顱動脈瘤夾除手術，術後住院7天即出院，一個月後右眼皮漸漸恢復可以張開，轉動也恢復正常，畏光與複視重影症狀也漸漸改善。

彰基神經外科主治醫師郭明錡表示，「顱內動脈瘤」是腦血管側邊或是末端的不正常膨大，形成原因是血流的衝擊使得薄弱的血管壁向外膨出形成。顱內動脈瘤可說是潛伏性殺手，多數患者終其一生是無症狀，少數如曾婆婆的動脈瘤有壓迫到視神經或動眼神經，在破裂出血造成昏迷前及時發現，可以早期處理，大部分的病患往往是已經破裂而造成劇烈頭痛、意識不清才緊急送醫處理。

郭明錡說，顱內動脈瘤一旦破裂會造成大量蜘蛛網膜下腔出血，不緊急處理的話，死亡率高達50%，即使是經過完善的醫療照護，仍只有不到三分之一病患能無後遺症的出院，但存活的病人大多會造成神經功能缺損。

顱內動脈瘤破裂致死率高，家族病史、抽菸、三高、壓力與大量飲酒等皆是致病危險因子，平均1到2%的國人有此疾病而不自知。少數遺傳性疾病像神經纖維瘤第一型、遺傳性纖維組織病變、遺傳性多囊腎病變，嚴重的菌血症都可能會造成顱內動脈瘤。

郭明錡說，傳統動脈瘤是以開刀夾除為主，隨著科技發達，現在有用經皮穿刺置放導管到顱內，置放線圈和支架來治癒動脈瘤，主要的優勢是傷口小，只需在鼠蹊部開個比打針略大的傷口即可進行治療，不需要經由頭蓋骨開洞來開刀治療，術後病人也得控制高血壓及禁菸，定期檢查追蹤。

曾老太太的動脈瘤壓迫到視神經或動眼神經，因及時發現，而進行手術處理，也改善畏光與...
曾老太太的動脈瘤壓迫到視神經或動眼神經，因及時發現，而進行手術處理，也改善畏光與複視重影症狀。(彰基提供)

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