青光眼若藥物控制不住 開刀是最佳選擇

青光眼分期與視野變化 製表/元氣周報 圖/123RF

隨科技利用逐漸普遍，民眾長時間盯著螢幕看，加上工作環境高壓，時常傳出眼壓升高導致青光眼等狀況。不過，眼科醫師說，眼壓高並非青光眼的判斷依據，而是依照視野缺損程度進行區分，患者若接受雷射後治療效果不顯著，恐必須接受手術，且青光眼治療只能避免惡化，不像白內障治療能讓患者恢復視力。

眼壓不高 視神經恐受損

台北新光醫院青光眼專科主任林惠真表示，青光眼致病原因醫界仍未有定論，僅知道致病機轉是眼壓高，視神經受到壓迫導致視神經纖維缺損，屬視神經疾病的一類。不過，許多人即使眼壓不高，視神經纖維仍持續受損，目前認為與眼球周圍血液灌流情況有關。

青光眼一般分為隅角閉鎖性青光眼與隅角開放性青光眼兩大類。林惠真表示，眼睛就像一顆水球，會不斷產生水分，隅角則類似「排水溝」，當隅角閉鎖時，眼壓會突發性升高，造成患者視力模糊、頭痛、嘔吐等症狀，病人通常必須至急診就醫，此類青光眼即稱為隅角閉鎖性青光眼。隅角開放性青光眼症狀與隅角閉鎖性青光眼類似，但較少突發狀況。

東方人眼球小 排水性較差

「東方人眼睛普遍較小、眼軸較短，就像一樣的東西要放入較小的空間，勢必造成擁擠，導致閉鎖性青光眼較常出現。」林惠真表示，眼睛較小導致東方人隅角較窄、排水性較差，隅角閉鎖性青光眼疾病機率提升。

林惠真說，青光眼導致的視神經受損並不可逆，通常初期是緩慢受損，不會造成明顯症狀，神經受損嚴重時，患者會出現視野縮小、視力變差等症狀，部分患者會因視神經受損發生頭部腫脹感，或因眼角膜水腫，觀看燈光等亮處時，會出現「七彩光暈」。

眼壓無法判斷 需視野檢查

「青光眼患者必須接受視野檢查。」林惠真表示，青光眼確診與否，不是以眼壓高低判斷，而是依據視神經受損程度、視野缺損範圍等進行判斷，並依照視野受損的程度進行分期；視野缺損較嚴重的患者，有時「只看得到中央，看不到旁邊」導致走路時常踢到東西，或與人擦撞等狀況。

不過，青光眼初期症狀不明顯，導致多數患者難以主動求醫。林惠真表示，許多青光眼病人在日常生活未受到明顯影響的情況下，多在體檢時測到眼壓升高，或在眼科治療其他疾病時發現。

急性發作 虹膜雷射降眼壓

在治療方面，林惠真表示，隅角閉鎖性青光眼患者急性發作被送至急診時，必須先緊急處理，以利尿劑等方式減輕患者眼壓。經眼科醫師評估後，若確定為隅角閉鎖性青光眼，會先為病患進行虹膜雷射，如雷射後眼壓正常，則繼續門診追蹤即可，部分患者必須使用青光眼藥水控制。

若患者經虹膜雷射後，狀況仍未改善，就必須接受手術。林惠真說，手術目的是在眼中打造「新通道」，讓眼中的水分排至結膜、眼白下方蓄水處，再由附近血管吸收水分，手術過程安全，但有時會發生沾黏，必須進行多次手術處理，不像白內障手術一次開完即可。

重症唯有開刀 防神經損壞

青光眼是神經受損無法回復，病人常會認為開刀沒有變好，因此認為沒有開刀必要。林惠真表示，坊間流傳錯誤觀念，認為青光眼無法開刀，病人常認為以眼藥水治療就好，因此延誤治療到眼壓已經壓壞神經，直到很嚴重時才願意開刀。事實上，眼科醫師多建議，患者若在二、三種眼藥水治療下，眼壓還是無法控制，不論病人視力情況如何，都應該接受手術治療，否則長期點眼藥，也會對病人生活造成困擾。

至於口服藥物方面，林惠真說，口服青光眼藥物類似利尿劑，病人服用後容易出現手麻、腳麻副作用，因此臨床上擔心造成病人不適，較少長期開立降眼壓藥物給患者，僅在急性發作期間，為讓患者眼壓快速下降才會使用。