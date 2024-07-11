急性青光眼 易與中風混淆

青光眼患者最忌擅自停藥。（圖/123RF）

青光眼常會被認為是「老人病」，但青光眼其實會遺傳，比如台灣藝人劉尚謙和父親及兒女，一家三代皆是青光眼病友。此外，三高 等問題也是風險因子，加上現代3C產品相當發達、近視族增加不少，進而導致青光眼呈現年輕化趨勢。

青光眼大致可分為先天性、慢性、急性與繼發性。台灣三軍總醫院一般眼科主任呂大文說，先天性青光眼患者在嬰兒時期就會出現狀況，黑眼珠會非常大，每1萬名活產新生兒就會有1個，換算下來一年約15至16個。

呂大文指出，先天性青光眼治療以手術為主，透過小樑切開術降眼壓，否則黑眼珠會變白，沒有盡早處理會導致失明。這些小朋友因為眼壓高，會刺激眼球長長，多半會併發高度近視，成長過程得持續追蹤；且視神經受損不會恢復，眼壓高會導致眼球結構脆弱，容易因外傷受損，醫師和家屬要充分溝通。

慢性隅角開放性青光眼，是目前青光眼個案中占比最高的，歐美有九成以上，台灣有四至五成。呂大文表示，患者初期多半沒有症狀，因為一開始視野缺損是在周邊，當缺損到中央時，視力會變得不好，多半是眼壓高導致視物出現「彩虹」、夜間視力變差等。

慢性隅角開放性青光眼多半要靠篩檢才能發現，呂大文說，有不少人是體檢時，發現飛蚊症等症狀而至眼科就診，無意間發現視神經有問題。由於高度近視是慢性隅角開放性青光眼的重要因素，當3C產品用得多、高度近視比例增加，根據臨床觀察，台灣青光眼患者有年輕化趨勢。

呂大文指出，急性青光眼在台灣可分為兩大類，分別為急性隅角閉鎖性青光眼和急性虹彩性青光眼，患者可能是在吃感冒藥或散瞳檢查時，眼壓飆高到50至60毫米汞柱，導致看東西不清楚、頭痛、血壓上升、肚子痛等症狀。

由於急性隅角閉鎖性青光眼，容易被誤認為中風 等心血管疾病，呂大文表示，現在會跟急診科醫師配合，當患者自述有視力模糊、頭痛等情形，就用光照射瞳孔，如瞳孔放大，代表急性青光眼機率高，要趕快會診眼科醫師；急性虹彩性青光眼，則是虹彩炎發作使眼壓變高，視力變模糊。

繼發性青光眼則是全身性或眼睛疾病導致，呂大文舉例，糖尿病眼底出血，容易產生新生血管性青光眼、眼球受過外傷會導致外傷性青光眼。

因為青光眼而失明的比率，呂大文說，歐美國家約一成、亞洲約二成五，因為亞洲有相當高比率是隅角閉鎖性青光眼，容易急性發作而導致失明。但台灣健保 資源完善，失明率和歐美地區相近。

最怕患者對疾病了解不足而擅自停藥，呂大文說，青光眼藥物會導致眼睛紅、瞳孔縮小、畏光等副作用，有些患者因為停藥幾天後，眼睛反而較舒服就不點，卻沒有留意眼壓數值可能升高。

青光眼治療大致可分為藥物、雷射與手術等，呂大文說，多數民眾會選擇藥物治療，因為感覺較溫和，不過如隅角閉鎖性青光眼等，首要還是使用雷射的虹膜穿孔術，避免急性發作，如果雷射和藥物都無法改善，就要考慮透過手術降眼壓。