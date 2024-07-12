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菸酒不忌 男吞嚥困難罹食道癌

記者黃寅
醫師提醒，食道癌根除性手術最大的風險，在於病患多因吞嚥困難導致營養體能變差，數據顯示，手術後到出院前之死亡率約5-10%之間，不可不慎；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，食道癌根除性手術最大的風險，在於病患多因吞嚥困難導致營養體能變差，數據顯示，手術後到出院前之死亡率約5-10%之間，不可不慎；示意圖。（圖／123RF）

1名47歲男性菸酒不拒，吃東西時總感覺「卡卡的」，吃太快還會反胃嘔吐，彷彿異物卡在喉嚨，半年來暴瘦7公斤，日前「連一口粥都吞不下」，經內視鏡檢查發現食道下段有7公分腫瘤，確認是食道癌，所幸癌細胞尚未轉移。經手術切除及重建，仍努力抗癌中。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科醫師劉柏毅說，患者菸齡20多年，每天都有飲酒習慣，之前並沒有任何異狀，直到一年前開始發生吞嚥不順情形，原本以為是年紀大「吃飯比較慢」，但隨腫瘤長大，開始從乾飯吃不下，選擇較軟或是流質食物因應，最後竟連流質的牛奶也都喝不下去，就醫才發現已罹食道癌。

他說，食道癌常見兩大類，分別為鱗狀上皮癌及腺癌，雖然所屬種類不同，症狀上卻多以吞嚥困難來表現，一般會以胃鏡評估及切片，再依據其他影像學檢查來判別期數，出現症狀時往往已經是中晚期。以患者為例，發現時癌細胞已經侵犯黏膜層，屬於局部侵犯食道癌，幸尚未全身轉移。

經評估後，患者接受放射及化學治療，之後再安排內視鏡食道根除性切除及重建手術，將胸腔內食道及縱膈淋巴結切除，並放置肋膜腔引流管(胸管)後，再以腹腔鏡微創手術完成胃的鬆解及胃管成型、重建食道等步驟。包括小腸造廔銜接腸道灌食，最後則於左頸部實施頸部食道及胃之吻合，並放置鼻胃管和頸部引流管。

劉柏毅指出，食道癌根除性手術最大的風險，在於病患多因吞嚥困難導致營養體能狀況變差，因此術後必須在加護病房中積極小心監測照顧。根據數據顯示，手術後到出院前之死亡率約5-10%之間，但術後發生併發症如肺炎、吻合口滲漏的比例約50%，術後5年存活率則僅約為20-30%。

他說，部分民眾因恐懼術後併發症而拒絕治療，反倒可能面對腫瘤持續長大造成阻塞、吞嚥困難、出血、疼痛或是食道破裂，甚至轉移及侵犯鄰近器官，造成呼吸道狹窄、咳血及致死等風險。建議信任多專科癌症治療團隊溝通，依據個人不同期數及生理狀態評估最佳治療計畫，萬一病情已發展至全身轉移，也可考慮放療、化療、免疫治療或細胞治療等方式。

劉柏毅說，若長期接觸酒精、香菸或檳榔等致癌物，一旦發覺口腔黏膜異常病變、吞嚥異常、喉嚨不適卡卡、聲音沙啞甚至咳嗽不停等症狀，千萬不要輕忽，以免錯失治癒的黃金時機。唯有及早發現、及早治療，才能把握黃金治療期。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科醫師劉柏毅說，若長期接觸酒精、香菸或檳榔等致癌物，一旦發...
亞洲大學附屬醫院胸腔外科醫師劉柏毅說，若長期接觸酒精、香菸或檳榔等致癌物，一旦發覺口腔黏膜異常病變、吞嚥異常、喉嚨不適卡卡、聲音沙啞甚至咳嗽不停等症狀，千萬不要輕忽。圖／亞洲大學附屬醫院提供

腫瘤 癌細胞 併發症

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