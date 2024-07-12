吸菸致牙齦易萎縮 缺牙難植牙

口腔癌風險隨著不良習慣而增加，吸菸者罹患率比一般人高出18倍，菸品中的尼古丁也會使牙齦周邊的血液循環不良；示意圖。（圖／123RF）

吸菸有害身體健康，一口美牙也可能因此敗壞。台灣國健署長吳昭軍表示，吸菸不僅造成慢性病風險增加，罹癌風險也相當高，因此國健署長期推動戒菸衛教。口腔健康司副司長顏忠漢表示，口腔癌風險隨不良習慣而增加，相較一般人，吸菸者罹患率高出18倍，若吸菸、飲酒、嚼食檳榔，三重危害下口腔癌罹患率飆升123倍。

美國疾病管制與預防中心指出，菸品中的尼古丁會使微血管收縮，使得牙齦周邊的血液循環不良，影響到牙周組織以及自我修復的能力，且吸菸會促使身體抵抗力降低，一旦牙齦受損，傷口就更難癒合；與不吸菸者相比，罹患牙周疾病的風險是不吸菸者的2倍，隨著吸菸量愈多、時間愈長風險越高。

牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁表示，吸菸者牙周組織修復能力不佳，甚至還會影響植牙，因放入植體後，植體周圍的骨頭流失較嚴重，發炎機率也增加，植體脫落和植牙的失敗率更高。

江錫仁說，吸菸會增加口腔癌的風險，口腔癌為發生在口腔部位之惡性腫瘤 的總稱，90%屬於鱗狀細胞癌，口腔癌細胞 可能發生在舌頭、嘴唇、頰黏膜、牙齦以及上顎、下顎等處。無論是吸菸時吸入的菸煙或咀嚼菸草產品時，口腔都會直接接觸到其中的致癌 化學物質，進而引起口腔細胞的基因變化，從而導致口腔癌的發生。

「吸菸、嚼檳榔、喝酒是口腔癌3大危險因子。」顏忠漢說，吸菸罹患口腔癌的機率是沒有吸菸者的18倍、只嚼檳榔則為沒嚼檳榔者的28倍，若吸菸又嚼檳榔，罹患口腔癌的機率則提高為89倍，如果吸菸、嚼檳榔、酗酒3種危險因子都具備的人，罹患口腔癌機率比完全沒有這些習慣的人，甚至高出123倍。

顏忠漢說，若只隨著戒除菸、檳時間之增加，罹患口腔癌前病變及口腔癌的風險將逐漸降低，因此除了拒絕及戒除菸品等危險因子外，請定期接受口腔黏膜檢查，及早發現與治療。

台大醫學院牙醫學系名譽教授韓良俊提醒，戒菸有助於牙齦在治療後癒合，讓治療效果不打折，且戒菸後的前5年，罹患口腔癌的風險開始下降，如果戒菸超過20年，其風險與從未吸菸者相同。受化學物質影響的口腔黏膜並變，最常見是白斑，而一般人發生率4%，吸菸者則飆至23%。

牙醫師公會全聯會執行長郭文傑表示，吸菸會讓傷口難以癒合，一般拔牙後的患者口腔黏膜很快修復回來，但吸菸上皮流失、保護減少，牙周病風險增加2至8倍，重度菸癮者更是5至8倍，由於菸癮者骨質較軟，不僅牙科治療成效降低一半，口腔就會有癌化現象。

韓良俊提供民眾維持口腔健康3招：

1.「拒絕菸品、檳榔」：遠離可能引發口腔疾病的危險因子，主動拒菸及拒檳。

2.「尋求專業協助」：有吸菸的民眾，可前往國民健康署戒菸服務合約醫事機構，透過專業協助，成功戒菸找回健康。