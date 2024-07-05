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38歲男含糖飲料當水喝「腳水腫」要洗腎了 醫提「酷夏解渴3大招」

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖／健康醫療網）
（圖／健康醫療網）

38歲的阿俊，平時無吸菸、酗酒不良習慣，唯喜歡吃高糖、高油的食物，每天都把含糖飲料當水喝，20幾歲就發現血糖偏高，但也都不以為意。直到去年，雙腳漸漸水腫，呼吸愈來愈喘，就醫檢查發現已經腎衰竭，需要透過血液透析維持腎臟功能。

含糖飲料對身體傷害多

台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳指出，含糖飲料的主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等，不僅熱量高且對身體多有傷害，包括增加肥胖、代謝症候群機會，同時使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病、糖尿病與腎臟病罹患風險。

糖尿病腎病變恐洗腎

王奕淳表示，糖尿病不再是老年人的專屬病症，即使是年輕人也有可能罹患，根據統計，40歲以下的年輕人，每一百個人就有一個患有糖尿病，這個比例在過去幾年持續增加。而糖尿病會不知不覺對身體各個系統產生影響，在腎臟方面造成糖尿病腎病變，引起蛋白尿增加及腎功能下降，長時間累積下來，最後可能進展到末期腎病，需要長期洗腎。

攝取足夠水分、減少糖飲

　

許多人已經有糖尿病或糖尿病前期，但是沒有定期就醫檢查，也就忽略身體狀況，而含糖飲料的攝取會使血糖更加失控，將來罹患慢性腎臟病的風險會大幅增加。」因此為避免上述情況發生，生活習慣的改善是最重要的，對此，王奕淳提供三項建議，讓民眾在酷夏中能夠清涼解渴又健康。

攝取足夠白開水：

腎臟需要水分排除毒素及代謝物。而夏天排汗量大，水分攝取自然也需要提升，建議至少每日補充1500cc以上。但若是心衰竭，肝硬化或是慢性腎臟病人，就需要限制水分，每日攝取量大約是每天的尿量加上500cc。 逐步減少含糖飲料：

以無農藥的茶飲代替汽水、果汁等糖分含量較高的飲料，但茶葉中含有草酸，建議選擇「水多茶少」的淡茶，避免身體瞬間攝取大量草酸，每天茶飲次數也不能太多；待習慣後，可以逐漸減少含糖量，以「無糖」為目標。 避免含磷飲料：

慢性腎臟病的病人須減少飲用含磷飲料，以免高血磷引發心血管疾病的風險。如汽水、可樂含有無機磷、牛奶含有動物磷，這些飲料的磷在腸道吸收很快，所以都要避免；而咖啡及豆漿屬於植物磷，在腸道吸收較慢，可以少量飲用。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=62224

心血管疾病 咖啡 牛奶

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