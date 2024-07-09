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用完漱口水用清水？常見3大迷思

賴昀岫
過度使用漱口水，可能會刺激口腔黏膜，導致黏膜脫落或紅腫等；示意圖。(圖／123RF)
過度使用漱口水，可能會刺激口腔黏膜，導致黏膜脫落或紅腫等；示意圖。(圖／123RF)

不少人會使用漱口水加強口腔清潔，但錯誤的使用方式卻不少，包含用完漱口水後又用清水漱口、漱口水的使用頻率過高，可能會過度刺激口腔黏膜，導致黏膜脫落或紅腫等，還有人只用漱口水而不用牙刷與牙線清潔。牙醫師提醒，使用漱口水也必須配合正確的刷牙習慣，才能達到預期效果，為避免誤吞，不建議六歲以下孩童使用。

台灣牙醫師陳俊龍在食藥署「食藥好文網」指出，臨床上錯誤使用漱口水的人其實非常多，最常見的錯誤行為包括只用漱口水而不用牙刷與牙線清潔、用完漱口水後又用清水漱口，或是漱口水的使用頻率過高，可能會過度刺激口腔黏膜，導致黏膜脫落或紅腫等。

牙齒清潔不能只靠漱口水解決，陳俊龍提醒，可備齊牙線+牙刷+漱口水等三大工具，並建議先使用牙線將齒縫的食物殘渣去除後，使用牙刷將牙齒表面與牙縫清潔乾淨，最後再使用漱口水，清除縫隙中可能殘留的細菌。

使用漱口水也有要注意的細節，陳俊龍建議，使用漱口水時，至少在口中維持30秒至1分鐘，最久到3分鐘也沒問題，「切記漱口水用完之後，不需要再以清水漱口，以免將有效成分沖掉」。此外，刷牙後等待一段時間，讓牙膏發揮功能後，再使用漱口水效果會更好。

陳俊龍指出，漱口水有不同類別，一般漱口水主要功能為清潔牙齒、幫助清除牙菌斑、預防口腔異味與保持口腔潔淨等；藥用漱口水則作為口腔內殺菌消毒使用，更重要的是，使用漱口水也必須配合正確的刷牙習慣，才能達到預期效果。

食藥署提醒，藥用漱口水大多為成藥，或由醫師、藥師、藥劑生指示藥品，有效殺菌成分chlorhexidine gluconate或cetylpyridinium chloride符合規定濃度範圍。

如擔心刺激口腔，可選擇成分不含酒精者，購買藥用漱口水，須注意產品標示上是否有合格的許可證字號，購買漱口水前可先與牙醫師討論，依自己的口腔狀況，如牙周病、蛀牙或抗敏感等情形，選擇適合的品項。

為避免小朋友誤吞，漱口水不建議6歲以下孩童使用，6至12歲孩童使用時，需要家長在旁邊指導。

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