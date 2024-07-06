1周6天游泳又重訓 他照樣高血脂 問題出在這裡

有菸癮的人，即使每周游泳、重訓6天，仍可能會有高血脂的問題；示意圖。（圖／123RF）

慢性疾病的發生，往往來自生活習慣的累積。台灣國健署提醒，慢性病有四大風險因子，包括吸菸、飲酒習慣、不健康飲食及身體活動不足。奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修分享，一名58歲男性，每周游泳、重訓6天，還有請私人教練，但依舊有高血脂問題，詢問日常生活習慣，發現是菸癮所致，經醫療團隊介入後，不僅成功戒菸，連戒菸後都沒出現復胖的症狀，更可以減少服用高血脂藥物。

蔡孟修表示，58歲的劉大哥是金融業退休 人員，因為高血脂問題持續就醫，但他每周6天都有游泳、重訓，屬於高強度的運動，還有請私人教練，運動量算是充足，但體脂肪始終下不來，體脂肪百分比檢測 為24.8%，接近肥胖。

經過詢問後，發現原來劉大哥有「菸癮」，平時一天抽3到5支菸，聚餐又會跟朋友抽菸，菸癮相當大；因此醫療團隊從三方面下手，第一，是透過智慧手環介入監測，發現游泳雖是劉大哥喜愛的有氧運動，但強度、時間都不足，更有日常久坐的習慣。

第二，營養的飲食，因為劉大哥聚餐多，避不開聚餐但可以避開高油脂的料理；最後則是「戒菸」，降低對尼古丁的依賴程度。

「2個月後劉大哥身體數據『該升的升、該降的降』。」蔡孟修表示，他的體重從72.3公斤降到70.9公斤；體脂肪重量從17.9公斤降至15.6公斤；體脂肪百分比從24.8%降至22%；肌肉重量則從50.3公斤上升到51.2公斤。

蔡孟修說，劉大哥戒菸後不但沒有復胖，反而還減重 了，中間沒有增加任何一顆藥，而且已經準備減藥了。他的太太相當感動，表示多年來終於等到丈夫戒菸的一天。