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米酒蒸地瓜可治僵直性脊椎炎？ 醫師：偏方加重病情

廖靜清
外傳「米酒蒸地瓜可以治療僵直性脊椎炎」，醫師澄清並沒有科學論述證實，呼籲民眾別輕易嘗試；示意圖。（圖／123RF）
外傳「米酒蒸地瓜可以治療僵直性脊椎炎」，醫師澄清並沒有科學論述證實，呼籲民眾別輕易嘗試；示意圖。（圖／123RF）

痛起來要人命的僵直性脊椎炎，是一種原因不明的免疫性疾病，急性發病時，連呼吸都會痛。民眾久病成良醫，容易輕信神奇的祕方，台灣食藥署在闢謠專區提到，「米酒蒸地瓜可以治療僵直性脊椎炎？」目前沒有科學論述證實，呼籲勿輕易嘗試。

台灣高雄榮民總醫院過敏免疫風濕科主治醫師石孟潔表示，僵直性脊椎炎發作時，應先使用消炎止痛藥，減輕疼痛及脊椎發炎。另要求診專科醫師，避免反覆發炎，最後頸椎、胸椎、腰椎等脊椎部位嚴重沾黏僵硬，如「竹竿」般完全無法彎曲。

僵直性脊椎炎患者常主訴身體隨時都在痛，尤其是早晨起床時最為明顯，不舒服的症狀通常在活動後才會慢慢緩解。石孟潔提到，經過一晚躺睡在床上，反而加劇疼痛感，有些患者還會在深夜及清晨時痛醒。

運動對僵直性脊椎炎病人緩解疼痛非常重要，運動種類以游泳最佳。（本報資料照片）
運動對僵直性脊椎炎病人緩解疼痛非常重要，運動種類以游泳最佳。（本報資料照片）

想要減輕疼痛、保持脊椎活動度，石孟潔說：「運動」是最好的方式，游泳是首選，水中的浮力與阻力可以訓練核心肌群，同時減輕背部負擔。相反的，若是害怕疼痛而不敢活動，病症會愈來愈嚴重，腰背無法屈曲、伸展。

而關於食藥署食藥闢謠專區提到的「米酒蒸地瓜可以治療僵直性脊椎炎？」石孟潔強調，僵直性脊椎炎屬於免疫性疾病，不要亂吃偏方，坊間強調「增強免疫系統」的保健食品也都不建議食用；抗炎聖品「薑黃」也不適合，想攝取營養品、保健品可先請醫師評估。

菸酒、壓力是引發僵直性脊椎炎發作的主因，石孟潔提醒，日常飲食要均衡、保持規律運動習慣，如出現身體不適，應適時就醫並遵從醫囑服藥，避免因聽信偏方而延誤治療。

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